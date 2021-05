Lil Nas X dit que sortir était «  l’un des moments les plus effrayants de ma vie  »

Lil Nas X ne regrette pas d’être sorti même s’il dit que c’était un acte qu’il craignait.

Le rappeur et chanteur de «MONTERO (Call Me By Your Name)» a rappelé le moment où il s’est manifesté publiquement comme gay à l’été 2019 en acceptant le prix Native Son, un honneur qui récompense les dirigeants masculins homosexuels noirs, lors d’une cérémonie virtuelle qui a été diffusé sur Facebook.

Rapper Lil Nas X le 26 janvier 2020. Valerie Macon / AFP via Getty Images

« Quand je suis sorti il ​​y a deux ans, c’était l’un des moments les plus effrayants de ma vie », a déclaré vendredi le joueur de 22 ans dans son discours de remerciement. «J’avais peur parce que je savais que le monde regardait, et tout ce que j’ai vu pour des garçons comme moi était le jugement et le ridicule, mais c’est parce que le monde regardait que je savais que je devais rester dans ma vérité.

«Beaucoup trop de nos jeunes ont du mal à être acceptés», a-t-il poursuivi. On nous apprend à nous haïr pour qui nous sommes et nous sommes punis pour vivre ouvertement et fièrement. J’ai pris la décision d’être moi-même et d’ouvrir des portes pour le reste de ma vie. «

Lil Nas X s’est également adressé aux critiques qui n’ont pas été favorables à sa décision de rendre publique son identité, les remerciant même dans son discours.

« Certaines personnes disent, je pousse un agenda, et je le suis: ça s’appelle la libération. Il n’y a pas de feuille de route, quand vous êtes la personne qui franchit la barrière, et j’espère qu’un jour ce n’est plus révolutionnaire pour les artistes queer de trouver grand succès ou remporter des prix importants. Jusqu’à ce que ce jour arrive, il y a du travail à faire et je continuerai à faire ma part.

« Merci à ma famille, à mes amis, à mon équipe, à tous mes supporters, à mes ennemis et surtout à mes fans de m’avoir maintenu concentré sur ma mission. Merci à Native Son, et Emil pour cet honneur », at-il a conclu en faisant référence à Emil Wilbekin, l’ancien rédacteur en chef du magazine Vibe qui a fondé la plateforme Native Son en 2016.

Ce n’est pas la première fois que le chanteur de « Old Town Road » parle de coming out. En mars, le lauréat du CMA a publié un tweet avec une lettre à lui-même, âgé de 14 ans, dans lequel il a été franc au sujet de sa décision.

« » Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais que nous avons promis de ne jamais être ‘ce’ type d’homosexuel, je sais que nous avons promis de mourir avec le secret, mais cela ouvrira la porte à de nombreuses autres personnes queer pour exister simplement , » il a écrit en partie.

« » Vous voyez, c’est très effrayant pour moi, les gens seront en colère, ils diront que je pousse un agenda « , a-t-il poursuivi. » Mais la vérité est que je suis. L’agenda pour que les gens restent les f — de la vie des autres et arrêtez de dicter qui ils devraient être. Vous envoyer de l’amour du futur. «

La scénariste, productrice et comédienne Lena Waithe, qui a remis le prix Native Son à Lil Nas X, a fait l’éloge de la jeune artiste dans son introduction. « Il change vraiment le monde en étant simplement lui-même et en disant sa vérité avec une telle authenticité qui est contagieuse. Nas traverse la vie avec un courage, une bravoure et une intrépidité incomparables et le monde continue d’être aspiré par son attraction gravitationnelle. . «

Les fans peuvent attraper Lil Nas X alors qu’il fait ses débuts en tant qu’invité musical dans la finale de la saison 46 de « Saturday Night Live » ce week-end, qui présente également la star de « The Queen’s Gambit » Anya Taylor-Joy comme hôte.

