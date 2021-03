« Arrête de m’utiliser comme appât contre Harry Styles. »

Lil Nas X a demandé aux fans de cesser de l’opposer à Harry Styles à cause de leur sens de la mode.

Comme vous le savez, Harry Styles est devenu une icône de la mode. Bien qu’il soit admiré pour son sens du style depuis ses jours dans One Direction, il a récemment attiré l’attention pour avoir brisé les normes de genre avec ses tenues, qui comprenaient des perles à bascule, des robes et des ongles peints.

Dimanche soir (14 mars), le chanteur de ‘Watermelon Sugar’ a été félicité pour avoir porté un boa en plumes aux Grammy Awards, où il a reçu son premier Grammy pour la meilleure performance pop solo. Il a également été évanoui pour avoir brisé les barrières en portant une robe et un blazer Gucci sur la couverture de Vogue en décembre 2020.

LIRE LA SUITE: Harry Styles s’est produit torse nu aux Grammys et je vais avoir besoin d’une minute



Lil Nas X dit aux fans d’arrêter de l’opposer à Harry Styles. Image: Steve Granitz / WireImage, Anthony Pham via Getty Images

Cependant, les éloges qu’Harry a reçus ont amené beaucoup de gens à se demander pourquoi Lil Nas X ne reçoit pas la même adoration que Harry pour ses choix de mode. « Lil Nas X fait ce que fait Harry mais bien mieux, » un fan a tweeté.

Un autre ajouté: « J’adore Harry, mais ce qu’il fait, c’est ce que les hommes noirs font ça depuis un moment et n’attirent pas l’attention qu’il obtient. Cela me fait chier. Des artistes des années 70/80 ont fait ça et des noirs les artistes l’ont fait en même temps qu’Harry ou même avant lui (Lil Nas X ROCKING cette tenue rose sur les Grammys 2019). Je suis vraiment fier du chemin parcouru par Harry et de tout ce qu’il a accompli mais il n’est pas le un seul qui a fait cela. «

Et un troisième a tweeté: « Nous devons arrêter d’agir comme Harry Styles est une icône de la mode masculine quand Lil Nas X est là. »

J’ai vu des articles comme ceux-ci ces derniers temps et je veux dire d’arrêter de m’utiliser comme appât contre les styles harry. J’adore Harry, si vous voyez ce que je porte, dites-le sans le mentionner. pic.twitter.com/vXtQ7qeHGx – non 🏹 (@LilNasX) 18 mars 2021

Eh bien, Lil Nas X avait quelque chose à dire sur le fait d’être constamment comparé à Harry. Le rappeur de ‘Old Town Road’ a partagé deux tweets dans lesquels il était comparé à Harry. Il a écrit: « J’ai vu des articles comme ceux-ci ces derniers temps et je veux dire arrête de m’utiliser comme appât contre les styles harry. J’adore harry, si vous voyez ce que je porte, dites-le sans le mentionner. »

Alors, voilà! Il y a plus qu’assez de place pour deux icônes de la mode masculine.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂