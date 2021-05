Lil Nas X déchire son pantalon lors de sa performance SNL

Eziclean Robot aspirateur connecté EZIclean® Connect x500

Une Technologie De Navigation Gyroscopique Navig+™, Qui Cartographie Votre Pièce Pour Un Nettoyage Optimisé, Rapide Et Efficace. Grâce À Sa Technologie De Navigation Navig+™, Votre Aspirateur Robot Établit, Lors De Son Passage, Un Schéma Précis De La Pièce Qu'il Est En Train De Nettoyer. Ainsi, Quel Que Soit L'agencement De Votre Intérieur Et Les Obstacles Rencontrés, Il Parcourt L'intégralité De Votre Intérieur En Optimisant Ses Moindres Déplacements.finis Les Doubles Ou Triples Passages Au Même Endroit, Grâce À Cette Nouvelle Technologie Navig+™ Votre Aspirateur Robot Eziclean® Connect X500 Ajuste Sa Navigation En Enregistrant Les Endroits Déjà Visités Et Connait En Temps Réel Ceux Qu'il Lui Reste À Parcourir.votre Robot Procède Par Lignes, Lui Permettant Ainsi De Couvrir Tout Votre Intérieur*. S'il Rencontre Un Obstacle, Il Le Contourne Pour Reprendre Son Chemin. Puis, Une Fois Son Nettoyage Terminé, Il Retourne À Sa Base De Chargement En Empruntant Le Chemin Le Plus Rapide Et Ce, Même Si Vous Stoppez Vous-même Son Cycle.ne Craignez Plus De Retrouver Votre Robot Coincé Entre Deux Meubles, La Technologie Navig+™ Offre À Votre Robot La Capacité De Se Sortir Des Endroits Les Plus Étroits En Un Rien De Temps. Ayant Au Préalable Enregistré Sa Navigation, Il Sait D'avance Où Se Trouve La Sortie.*(capacité Estimative Pouvant Varier Selon Le Taux D'encombrement De La Pièce, Le Degré De Contraste De Vos Sols, Le Taux De Batterie De Votre Robot Lors Du Démarrage, Etc.). Un Moteur À Technologie Magnetik™ Et Une Turbine D'aspiration Surpuissante Pour Un Nettoyage Irréprochable. Votre Robot Aspirateur Eziclean® Connect X500 Est Équipé D'une Nouvelle Génération De Moteur À Technologie Magnetik™ Qui Vous Offrira Une Aspiration Exceptionnelle. Grâce À Sa Turbine D'aspiration Surpuissante, Vous Bénéficiez D'une Aspiration De 2,5 Kpa Qui Vous Permettra D'aspirer Les Fines Poussières Et Autres Micro-particules. Il Promet Ainsi Un Nettoyage Impeccable De Votre Intérieur. Cette Nouvelle Technologie De Moteur Sans Frottement Vous Permettra Également Une Longévité 3 Fois Plus Élevée Que Les Autres Aspirateurs Robots Du Marché. Profitez Donc D'une Aspirateur Robot Plus Efficace Plus Longtemps. Une Grande Capacité De 600 Ml Et Une Filtration Parfaite. Grâce À Son Système De Filtration Performant, Bénéficiez D'un Air Plus Sain. En Effet, Son Filtre Hepa 13 Retient Plus De 99,97% Des Parasites Microscopiques Et Notamment Ceux À L'origine Des Allergies Respiratoires. Économique Et Pratique À Entretenir, Ce Filtre Est Lavable Et Réutilisable. Vous Conservez Donc Un Filtre Propre Et Efficace Plus Longtemps. Profitez Également D'un Grand Bac À Poussière D'une Capacité De 600 Ml Pour Une Plus Grande Couverture De Nettoyage Sans Avoir À Vider Le Bac Trop Souvent. Hygiénique Et Pratique, La Vidange S'effectue En Toute Simplicité. Un Robot Aspirateur Connecté Pour Une Expérience Digitale Exceptionnelle. Grâce À Son Application Eziclean Connect®, L'utilisation De Votre...