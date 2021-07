Lil Nas X danse complètement nue dans la scène de la douche vidéo Industry Baby

Lil Nas X utilise également sa vidéo « Industry Baby » pour collecter des fonds pour The Bail Project.

Lil Nas X est de retour avec un autre clip emblématique et il fait une scène de danse complètement nue dans le visuel « Industry Baby ».

Peu d’artistes ont connu une année 2021 plus impressionnante que Lil Nas X. Non seulement le rappeur de 22 ans a sorti l’un des plus grands succès de l’année avec ‘Montero (Call Me By Your Name)’, mais il a également reçu de nombreux éloges des fans et des critiques pour ses vidéos sans vergogne queer. Il est même récemment entré dans l’histoire avec un baiser d’homme gay sur scène aux BET Awards.

Maintenant, Lil Nas X fait à nouveau la une des journaux avec sa vidéo « Industry Baby (feat. Jack Harlow) » et tout cela pour une cause incroyable.

« Industry Baby » voit Lil Nas X et Jack Harlow échanger des bars sur leur renommée et leur succès et la vidéo joue sur les informations selon lesquelles Nike engageait des poursuites judiciaires contre Lil Nas X pour ses infâmes chaussures satan. Dans la vidéo, Lil Nas X est envoyé en prison mais il n’y reste pas longtemps. Il parvient à le faire sortir, lui et ses codétenus, avec un peu d’aide de Jack Harlow.

Si cela n’était pas assez légendaire, il y a toute une séquence de douche nue dans laquelle Lil Nas X et une légion de danseurs déchirés exécutent des chorégraphies tout nus. Naturellement, les fans vivent pour cela. Une personne a tweeté : « regarder lil nas x twerk nu sous la douche est une expérience spirituelle ». Un autre a ajouté: « la danse nue dans cette vidéo lil nas x est TOUT !!! »

Et Lil Nas X n’est pas seulement provocateur pour le plaisir. Il a sorti « Industry Baby » aux côtés d’une collecte de fonds pour The Bail Project qui « combat l’incarcération de masse en perturbant le système de caution, une personne à la fois ». Ils « restaurent la présomption d’innocence, réunissent les familles et remettent en cause un système qui criminalise la race et la pauvreté ».

Annonçant la collecte de fonds, Lil Nas X a écrit : « La musique est ma façon de lutter pour la libération. C’est mon acte de résistance. Mais je sais aussi que la vraie liberté nécessite un réel changement dans le fonctionnement du système de justice pénale. Ce n’est pas seulement théorique pour moi. C’est personnel. Je connais la douleur que l’incarcération apporte à une famille. «

Lil Nas X a poursuivi: « Je fais quelque chose à ce sujet et je vous invite à vous joindre à moi. Mettre fin à la caution en espèces est l’un des problèmes de droits civiques les plus importants de notre époque. Faites un don de ce que vous pouvez au Bail X Fund. Amenons les gens à la maison et luttons pour la liberté et l’égalité. »

Pour en savoir plus et faire un don, visitez : Bail X Fund.

