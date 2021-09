« Bienvenue à LA où c’est la norme et les gens avec plus d’adeptes pensent qu’il est acceptable de voler de manière flagrante. »

Lil Nas X a été accusé d’avoir « volé » le concept d’un autre artiste pour son prochain album MONTÉRO.

Le rappeur « Industry Baby » sortira son premier album le 17 septembre et il s’est occupé de sa promotion sur les réseaux sociaux. Sa dernière cascade comprenait une séance photo de grossesse entière, qui a vu Lil Nas X agripper son ventre rond alors qu’il était assis à côté d’une piscine. Il a également partagé une échographie de son « bébé » à naître, qui était en fait la pochette de son album.

Cependant, après la publication des photos de Lil Nas X, l’artiste canadienne Dana Dentata l’a interpellé pour avoir utilisé son concept. Dana a sorti son album, intitulé Pantychrist, le 3 septembre et sa pochette d’album la montre debout dans une longue robe tout en tenant une fausse bosse de bébé. Elle a également annoncé la sortie de son premier single ‘Pantychrist’ avec une photo d’une échographie.

Lil Nas X accusé d’avoir « volé » le concept de grossesse pour le nouvel album d’un autre artiste. Photo : @lilnasx via Instagram, @lilnasx via TikTok

Sur Instagram Stories, Dana a partagé le tweet d’annonce de la grossesse de Lil Nas X, avec les mots: « Bon sang, le mood boarding est hors des charts d’abord le démon maintenant ça. » Elle a également partagé une capture d’écran de la vidéo « MONTERO (Call Me By Your Name) » de Lil Nas X. Elle a ajouté: « Notre nouveau nom est Jack l’éventreur. »

Dana a suivi cela avec de nombreux articles sur la façon dont Lil Nas X « a même utilisé le même maquilleur » qu’elle et elle a également republié des messages de fans qui accusaient Lil Nas X de l’avoir copiée. « Bienvenue à LA où c’est la norme et les gens avec plus d’adeptes pensent qu’il est permis de voler de manière flagrante. @lilnas x supprime sans relâche mes commentaires qui vous appellent pour cela aussi. »

Elle a poursuivi: « Je ferais mieux d’avoir des préservatifs si tu veux continuer à chevaucher ma bite aussi fort. Tu sais que c’est réel quand il supprime chaque commentaire l’appelant pour cela en quelques minutes. »

Histoires Instagram de Dana Dentata. Photo : @danadentata via Instagram

Lil Nas X a révélé que l’inspiration pour l’ensemble du concept de grossesse venait en fait du couplet de Megan Thee Stallion sur sa nouvelle chanson ‘Dolla Sign Slime’. Il a dit à PEOPLE : « Je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, c’est incroyable’, alors j’ai immédiatement appelé ma styliste. Elle m’a dit ‘Wow, tout s’enchaîne. Ton album. Ton bébé.’ J’étais comme, ‘Ouais, c’est mon bébé, hein?’ En plaisantant, elle m’a dit : « Ouais, tu devrais faire une séance photo sur la grossesse. »

« Je me suis dit : ‘Tu sais quoi ? C’est vraiment génial' », poursuit-il. « Alors maintenant, nous avons tout ce truc qui sort, et ça va être incroyable. »

