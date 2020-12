Lil Durk revient sur IG et annonce un nouveau single à minuit

Lil Durk est de retour sur Instagram et dit qu’il a un nouveau single ce soir.

Lil Durk est de retour sur Instagram après une longue interruption après la mort du roi Von. Durk fait la promotion d’un hashtag « # DoIt4Von » et dit qu’il a un nouveau clip vidéo pour une nouvelle chanson appelée « Backdoor » qui sort ce soir. Ilya S. Savenok / « Je vous aime tous comme des membres de la famille », a écrit Durk dans un teaser de la vidéo à venir, dans lequel on peut voir Durk arborant la chaîne O Block, signature de feu Von. Avant dimanche soir, Durk a posté pour la dernière fois sur Instagram le 6 novembre lorsqu’il a posté une photo de lui portant une chemise Burberry avec la légende: « MON TWIN GONE. JE VOUS AIME BÉBÉ BRO – D ROY !!!!! » Durk dit que le clip de « Backdoor » sera présenté en première sur YouTube à minuit, lundi. Vous pouvez regarder la vidéo lors de sa première ici. Von a été tué en novembre après avoir été blessé par balle lors d’une altercation avec l’équipage de Quando Rondo. Le collaborateur de Von, DJ On Da Beat, a confirmé son décès sur Instagram le 6 novembre: « RIP my Bestfriend. Le seul n *** a à m’écouter mot pour mot dès le premier jour. Nous sommes restés assis sur FaceTime pendant des heures à faire des chansons ensemble. Chaque bar avait un sens et chaque chanson faisait partie de notre âme. Chaque instant signifiait quelque chose et grandir avec toi m’a donné l’impression d’être un vrai producteur. Je t’aime frère «