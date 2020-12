Lil Durk révèle son nouveau prix de réservation

Lil Durk a connu la meilleure année de sa carrière, mais elle a été atténuée par d’horribles événements dans sa vie personnelle. L’icône du rap de Chicago a lancé les choses avec la sortie de son cinquième album studio, Juste parce que vous avez tous attendu 2. L’album comprend son deuxième single le plus élevé jamais enregistré, « 3 Headed Goat » avec Polo G et Lil Baby. En été, il a joué sur sa chanson la plus populaire à ce jour, « Laugh Now Cry Later » avec Drake. Enfin, il a sorti son sixième album studio La voix il y a une semaine, qui est un hommage à son ami proche le roi Von, qui a été tué le mois plus tôt.

Inutile de dire que Lil Durk a eu lui-même un enfer d’un an. Le rappeur à l’épreuve de la pandémie semble enfin attirer toute l’attention du grand public que les gens pensaient mériter il y a des années, et s’il est susceptible de continuer à grandir sur ce front, il ajuste déjà son prix pour refléter son année de superstar.

S’adressant à Twitter, Durkio a révélé une augmentation du prix de sa réservation. « J’ai besoin de 200k pour une émission maintenant smurk top 3 ici », a écrit le rappeur, invitant des commentaires salés de personnes qui ne sont pas d’accord avec sa confiance. Son influence a été indéniable cette année, frappant de tous les coins et promettant encore plus l’année prochaine. Si quoi que ce soit, Durk mérite probablement plus après avoir été sous-estimé pendant si longtemps.

Pensez-vous que 200 000 € par émission est juste pour Lil Durk? Sinon, que pensez-vous qu’il vaut? À titre de comparaison, Lil Baby a récemment révélé qu’il demandait 400 000 € par émission.