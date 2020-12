Lil Durk livre enfin « The Voice » Ft. King Von, Young Thug, 6LACK, YNW Melly et Booka600

Nous avons entendu des rumeurs sur La voix pour quelques temps. Nous avons reçu le single du même nom en septembre et il y a eu des murmures concernant une baisse surprise. En octobre, Durk a mis à jour les fans et leur a fait savoir que La voix était terminé, mais il n’a donné aucune nouvelle sur la date à laquelle le monde pourrait s’attendre à son arrivée – jusqu’à plus tôt dans la journée (23 décembre). Le rappeur de Chicago a décidé de devancer les sorties du vendredi en partageant son album très attendu sur le coup de minuit la veille de Noël, et il a dédié le projet à son protégé et bon ami, feu King Von.

Durk a mis bas depuis le décès de Von, et comme il y a eu une controverse concernant Asian Doll ou Quando Rondo, le fondateur de Only The Family s’est occupé des affaires dans les coulisses. Il y a beaucoup à déballer La voix, alors assurez-vous de donner à celui-ci quelques flux. Les fonctionnalités incluent les looks de King Von, 6LACK, Young Thug, YNW Melly et Booka 600. Dites-nous ce que vous en pensez.

Tracklist

1. Redman

2. Réfugié

3. La mort n’est pas facile

4. La voix

5. Porte dérobée

6. Still Trappin ‘feat. Roi Von

7. Restez en bas avec 6LACK et Young Thug

8. Gratuit Jamell feat. YNW Melly

9. Incompris

10. Pas la même chose

11. India Pt. 3

12. Être propre

13. Aller fort

14. Modifications

15. Lamborghini Mirrors feat. Booka600

16. Être honnête