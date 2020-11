Lil Durk commente le décès tragique du roi Von

Le roi Von était comme un frère de Durk.

Plus tôt dans la journée, le monde du hip-hop a été choqué d’apprendre le décès de King Von, une étoile montante de la scène rap de Chicago. Les fans commençaient à remarquer l’artiste et il était clair que s’il lui restait un peu plus de temps, il serait devenu une véritable star de l’industrie. Quant à son décès, il a été révélé que l’artiste était en fusillade avec l’équipe de Quando Rondo, avec l’intervention du PD d’Atlanta. Selon tous les témoignages, Von a été tué lors de la fusillade initiale qui a eu lieu près d’une discothèque d’Atlanta. Depuis son décès, les condoléances dans le monde du hip-hop affluent alors que les gens rendent hommage à un artiste qui avait encore tant à donner. Lil Durk était l’un des plus grands partisans de Von et il a découvert la fusillade lors d’une session en direct sur Instagram. Il y a quelques instants, Durk est allé sur Instagram où il a donné ses réactions sur le tournage, en disant « MON TWIN GONE ð ???? ¢ ð ???? ¢ I LOVE YOU BABY BRO – D ROY !!!!! » Malheureusement, comme d’habitude, 6ix9ine a pesé en prenant les commentaires de Durk où il a offert des mots qui ne méritent même pas d’être répétés à ce stade. En termes simples, il y a des gens qui sont en deuil, et aucune sorte de commentaires négatifs ne devrait être rejetée de façon aussi publique. Nos condoléances vont à tous ceux qui ont été touchés.

Prince Williams / Wireimage / Getty Images