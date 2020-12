Lil Baby veut que les gens «trouvent un nouveau sujet» pendant que Jayda discute de sa valeur

Le couple a eu une semaine chargée et controversée.

On a beaucoup parlé de Lil Baby et de sa petite amie Jayda Cheaves. Le couple de rap de haut niveau apprécie leur relation et s’occupe de leur jeune fils, mais les accusations suivent souvent le rappeur. Il a été accusé d’avoir trompé Jayda, et certaines femmes, comme la star de cinéma pour adultes Mme London, parlent franchement et publiquement de leurs prétendues rencontres. Suite à la révélation graphique de Mme London selon laquelle elle aurait été payée 6K € pour avoir des relations sexuelles avec le rappeur, Jayda fait savoir que sa valeur n’a pas été diminuée simplement parce qu’elle a peut-être été trompée. «J’ai vécu assez de merdes pour savoir ce qu’un * gga fait en dehors de moi n’a RIEN A FAIRE AVEC MOI», dit-elle. « Je sais ce que j’ai fait et ce que j’ai à offrir. Mais parfois les gens ne savent tout simplement pas comment t’aimer correctement et ce n’est pas bien. » Quelqu’un lui a dit qu’elle avait besoin de trouver sa valeur en dehors de la valeur matérielle. « Je veux dire cela de la manière la plus humble que j’obtienne de l’argent comme si SH * T MATERIAL SH * T RIEN POUR MOI », a ajouté Jayda. « Je ne demande pas le matériel que j’ai obtenu maintenant, je l’ai juste parce que parfois tu aimes vraiment un mfer. Je sais que c’est rare de voir ça. Mais je n’ai jamais été là parce que j’avais besoin d’être. » Hier soir (8 décembre), Mme London a présenté des excuses à Lil Baby et Jayda, mais le rappeur est prêt à ce que sa vie personnelle ne soit plus une discussion. «Trouvez un nouveau sujet», a-t-il tweeté avec un emoji au majeur. Découvrez-le ci-dessous.