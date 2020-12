Lil Baby Stunts Prix de réservation massif

Si vous passez par les flux, Lil Baby était le plus grand artiste de 2020.

Malheureusement, les streams ne paient pas comme les ventes à l’ancienne.

Bébé a essayé de compenser cela en facturant 100K pour une fonctionnalité. (Ce qu’il admet que personne n’a voulu payer.) Il a également augmenté le prix de sa réservation à 400K par spectacle.

Malheureusement, COVID l’a empêché de collecter tout cela. Il a brisé la situation sur Le club du petit-déjeuner.

« Je ne suis pas trop stressé à ce sujet parce que j’économise plus d’argent, tu sais ce que je dis? Tout ce que j’obtiens pour une émission maintenant est plus élevé que ce que j’aurais jamais eu avant la couronne. sur 400K €, 500K € par émission parce que je n’ai jamais vraiment compris cela de toute façon, a-t-il dit, puis a confirmé qu’il facturait officiellement 400K pour une émission.

«Depuis que j’ai commencé à rapper … j’ai été réservé deux [or] trois fois par week-end. Je n’ai fait qu’un seul spectacle cette année, et c’est la fin de l’année. Une centaine de spectacles peut-être au moins en un an, donc c’est comme une année entière, j’ai fait un spectacle », a ajouté Lil Baby.