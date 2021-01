Lil Baby Gifts Jayda cheaves une chaîne de diamants massive

Jayda Cheaves sonnera la nouvelle année avec de la nouvelle glace.

Lil Baby et Jayda Cheaves ont vécu beaucoup de choses au cours de la dernière année, bien qu’il semble que l’amour soit si fort que rien ne peut vraiment les séparer. Bien sûr, de nombreux moments difficiles sont survenus au cours du mois dernier, car le rappeur a été accusé d’avoir trompé sa femme avec diverses stars du porno. Même Teanna Trump s’est jointe au drame la semaine dernière en alléguant qu’elle était avec le Mon tour artiste. Malgré tout cela, Cheaves et Lil Baby sont toujours en couple, et la semaine dernière, Baby s’est assuré de lui offrir un gros cadeau pour sa huée. Comme vous pouvez le voir dans la publication Instagram ci-dessous, Lil Baby a offert à Jayda une énorme chaîne de diamants qui porte son nom. La chose est tout simplement énorme et on ne peut qu’imaginer ce qu’un cadeau comme celui-ci a dû lui coûter. Ces chaînes de diamants ne sont pas une blague, surtout lorsqu’elles sont d’une telle taille. Bien sûr, Noël n’était que la semaine dernière, il est donc logique que Baby ait prévu un cadeau aussi important. Espérons que ces deux-là ont rafistolé les choses et pourront continuer à progresser au cours de la nouvelle année. Rich Fury / pour Visible