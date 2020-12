Lil Baby fête son anniversaire avec le single « Errbody » et le clip vidéo

C’est l’anniversaire de Lil Baby, donc vous savez déjà qu’il va tout faire. Le rappeur d’Atlanta a eu 26 ans jeudi 3 décembre et il a décidé de célébrer avec style. Non seulement il livre deux nouveaux morceaux pour ses fans adorés, mais il organise apparemment un événement étoilé qui exigera que les invités portent le meilleur et le plus glacé bling.

« La boule de glace de Lil Baby ‘Tous les vrais invités … Pas de code vestimentaire mais avoir cette merde est strictement imposé !! Ce soir !! » le rappeur a écrit une légende sur Instagram alors qu’il partageait un dépliant pour son énigmatique événement privé. Mis à part les manigances d’anniversaire, Lil Baby a laissé les fans deviner quels célibataires il partagerait au coup de minuit. Il a téléchargé une vidéo avec une série de clips de diverses chansons et a ajouté que non seulement les singles arriveraient, mais qu’ils viendraient également avec des clips vidéo.

Le premier à frapper les services de streaming est « Errbody », une piste où Lil Baby fléchit son statut et indique clairement qu’il ne s’inquiète pas pour la célébrité. Regardez le clip vidéo en évolution rapide et dites-nous ce que vous pensez de l’offre du vendredi de Lil Baby.

Paroles de citations

Cinq millions de dollars pour moi, ce n’est pas un accord

J’en ai fait six fois en trois ans

Hors de cette merde de rap, je ne peux même pas parler de la merde piège

J’espère juste qu’ils peuvent le prendre

Je garde moi un étalon comme Megan

Une résidence à Vegas