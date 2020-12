Lil Baby et Jayda Cheaves reçoivent des excuses de Mme London

La star de cinéma pour adultes a déclaré qu’elle était ivre lorsqu’elle a émis des tweets sur le rappeur et a ajouté que Lil Baby « adorait sa fille ».

Si vous pensiez que le drame de la star du porno de Lil Baby s’était calmé, vous vous trompiez fortement. Après que l’actrice de films pour adultes, Mme London, ait révélé qu’elle avait été payée par le rappeur pour le sexe, les médias sociaux ont explosé. Jayda Cheaves, la petite amie de Lil Baby et la mère de son jeune fils, a été ciblée par le public qui lui a fait honte de rester avec le rappeur à cause d’infidélités, tandis que Mme London a été critiquée pour la façon dont elle parlait effrontément de ce qu’était le sexe avec Lil Baby. . Mme London est retournée sur les médias sociaux pour offrir une explication et une sorte d’excuses pour la controverse, tout en déposant plus d’informations sur sa rencontre avec le rappeur de « The Bigger Picture ». « Effacer l’air, c’était un petit malentendu sur ce que j’ai dit, je buvais mais ce que j’ai dit était que les dates factuelles n’étaient tout simplement pas alignées », a-t-elle tweeté. « Et il était énervé! Je me suis excusé et nous étions censés réparer ça pour le public. Est-ce que bébé aime sa fille! OUI !!! » Mme London a ajouté plus tard: « Je dois commencer à assumer mes responsabilités. Je parle de merde, c’est littéralement ma personnalité. Ce n’est pas une question d’influence, cela fait partie de ma personnalité si vous jouez avec moi, j’ai quelque chose d’intelligent à dire. » « Bébé aime sa fille, il ne la fait pas simplement paraître fou, mais les hommes seront des hommes », a déclaré Mme London. Elle a rejeté les critiques qui lui ont dit qu’elle «avait fouillé le sac», déclarant qu’elle n’avait jamais eu besoin de l’argent en premier lieu. « Il faut que ça reste réel, nous sommes tous une équipe Lil bébé! » elle a ajouté. « C’est une bonne personne peut-être juste excitée. Et j’étais juste ivre et je parlais fort. Mon mauvais. J’ai essayé de contrôler les dégâts, Internet n’avait pas ça. Sentir que nous devrions arrêter de suivre les tendances et les laisser amoureux. » Au cours de sa tirade sur Twitter, Mme London a également déclaré qu’elle n’essayait pas d’être en désordre lorsqu’elle a tweeté à propos de Lil Baby, elle était juste ivre. Elle a nié avoir révélé l’information pour l’influence, mais a confirmé que le rappeur était en couple avec Jayda quand elle a couché avec lui. «Écoutez le drame du rap est terminé, laissez cet homme tricher en paix. Nous avons de plus gros poissons à faire frire. « Je suis légitimement en train d’épeler tout faux. Je suis d’accord et je me déconnecte parce que vous n’allez même pas avoir une vue d’ensemble », a déclaré London. Consultez ses tweets ci-dessous pour en savoir plus sur ses explications.