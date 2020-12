Lil Baby crache des barres pour un nouveau partenariat avec Trojan

Bien que les concerts ne soient plus sur la table, Lil Baby a trouvé un nouveau moyen de sécuriser le sac grâce à une équipe de Troie.

Lil Baby est devenu un porte-parole régulier pour sécuriser le sac, après avoir déjà dévoilé ses frais de réservation gigantesques de 400000 dollars par concert, un plan qui se mettra en branle une fois que COVID-19 sera repoussé et un semblant de normalité revient. Et bien que cette branche de revenus particulière soit temporairement indisponible, cela n’a pas empêché Baby de faire preuve de créativité, de former un nouveau partenariat avec Trojan Condoms et de proposer des bars pour l’occasion. Paras Griffin # SPORT / « Je suppose qu’ils sont fous parce que j’ai ce que j’ai, mais je rigole », rappe-t-il sur un instrument au piano. « Même si je n’en ai pas beaucoup, j’en ai eu une mauvaise / dès que tu ne fais pas ce qu’ils disent, ils essaient de te frapper / elle sait déjà comment je joue, apporte juste les Magnums / toutes les voitures que je vais avoir Je meurs gon être le plus rapide / je savais que j’allais devenir riche assis dans une salle de classe, les vêtements de créateurs viennent de Paris / je n’ai pas de score mais je sais que je les ai passés. « «Je lui ai fait l’amour avec passion», chantonne-t-il, revenant sur le sujet. « Des sentiments dans l’air et j’en attrape un / j’en garde toujours un en or, ça va bien avec ma mode. » D’après le son, Lil Baby ressemble au dernier ambassadeur hip-hop de Trojan, reprenant le flambeau de Lil Dicky, qui représentait auparavant la marque en 2017. Bien qu’il soit peu probable que vous voyiez celui-ci aligner un vers de l’année listes, vous devez les remettre à Lil Baby, qui a continuellement trouvé de nouvelles méthodes pour développer sa marque tout au long de l’une des années les plus difficiles de la mémoire récente.