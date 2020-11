Lil Baby attrape apparemment le pistolet dans une nouvelle photo avec Bun B

Les fans de Lil Baby ont souligné que, dans sa nouvelle photo avec Bun B, il semble avoir la main sur un pistolet à l’intérieur de son sweat à capuche.

Lil Baby ne prend aucun risque. Dans une nouvelle photo avec Bun B, postée par la légende du rap de Houston, Baby garde apparemment sa main sur un pistolet dans la poche de son sweat à capuche – ou du moins c’est à cela que cela ressemble. Avec tout ce qui s’est passé dans la communauté hip-hop au cours des derniers mois, y compris la mort par balle de King Von et Mo3, ainsi que les fusillades de Boosie Badazz et Benny The Butcher, Lil Baby semble prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour assurer qu’il est là depuis longtemps. L’un des artistes les plus demandés au monde, Lil Baby célèbre ses multiples nominations aux GRAMMY cette semaine. Son équipe au contrôle de la qualité est frustrée de ne pas avoir remporté plus de nominations mais, espérons-le, si tout se passe comme prévu, il quittera la cérémonie avec quelques nouveaux trophées. Juste avant Thanksgiving, Lil Baby est tombé sur la légende de Houston Bun B, posant pour une photo sur Instagram. Les gens ont cependant souligné un aspect de l’image dans les commentaires, remarquant que Baby semble tenir quelque chose dans sa poche, marquant le contour d’un pistolet. Bien qu’il ait peut-être été avec la sécurité, la façon dont les choses vont, ce n’est jamais une mauvaise idée de garder une protection supplémentaire sur sa personne. C’est malheureux qu’il ait besoin de se déplacer avec une arme à feu, mais c’est une histoire pour un autre jour.