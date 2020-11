Lil Baby arrive avec une PS5 signée pour le fils de Monica

Monica tire quelques ficelles pour offrir une PS5 à son fils par l’un des rappeurs les plus en vogue du jeu.

La Playstation 5 est l’un des articles les plus en vogue actuellement et il devient difficile d’en mettre la main. Plus tôt ce mois-ci, le PDG de Sony a confirmé que les PS5 avaient disparu et que tout avait été « absolument » vendu. Malgré le battage médiatique derrière le produit, Sony a évidemment sous-estimé la demande. Bien que Sony ait assuré que les PS5 sont en route, de nombreuses personnes essaient de comprendre comment gérer l’une des nouvelles consoles à temps pour les vacances. Pour Monica, elle a tiré quelques ficelles pour son fils, mais la PS5 qu’il a reçue a été offerte par l’un des rappeurs les plus chauds du jeu. Lil Baby, qui tournait récemment un clip vidéo avec Monica, est arrivée avec la PS5 pour son fils. « Melo! Bébé! BÉBÉ! Dis-leur que tu leur as donné, » dit Monica avec la boîte PS5 à la main. «De bébé à toi», dit rapidement le rappeur devant la caméra. « Jeune Melo, tu ferais mieux de te comporter. J’essaye de te le dire, » dit-elle. Monica a partagé une vidéo de la réaction de Melo au cadeau. Comme prévu, il était ravi de simplement obtenir une PS5, mais après une inspection plus approfondie, son visage a commencé à briller par le message personnel de Baby écrit sur la boîte. Avez-vous déjà réussi à récupérer une PS5? Parcourez la publication Instagram de Monica avec Lil Baby ci-dessous.