Lil Baby arrête les demandes de fonctionnalités alors qu’il se retire en « mode Album »

Il a dit que c’était amusant tant que ça durait, mais qu’il était temps d’apporter des changements.

Les artistes qui n’ont pas encore sécurisé leurs fonctionnalités Lil Baby peuvent ne pas avoir de chance. La star du contrôle de la qualité est l’une des principales forces du rap game en ce moment, et il ne semble pas que son élan ralentisse de sitôt. À chaque tournant, il est difficile de ne pas voir ou entendre quelque chose sur Lil Baby, mais le rappeur de Géorgie est sur le point de se retirer pour se préparer pour un autre projet. Vers le haut de l’année, bébé nous a donné Mon tour, un album qui a fait ses débuts au sommet des charts. Le rappeur a récemment tweeté qu’il se verrouille pour le « mode album », il doit donc faire quelques changements.

Alberto E. Rodriguez / Employé / Getty Images «C’était amusant tant que ça durait Plus de fonctionnalités de Lil Baby #albummode», a-t-il tweeté avec un signe de paix à deux doigts. Ces fonctionnalités se sont accumulées car il est récemment apparu avec Davido sur «So Crazy», Nav sur «Don’t Need Friends», TI sur «Pardon», FRVRFRIDAY sur «Window Shopping», Noodah05 sur «Wild Child» et Monica sur « Trenches ». En plus de préparer son prochain album, Lil Baby a également annoncé qu’il prévoyait un énorme cadeau pour les fans. « Je tire au sort une corvette c8 2020 tous les mois pendant 4 mois !! Vous avez 30 jours pour participer … à partir du 25 novembre. » Les gens ont pris d’assaut son compte Twitter par milliers, donc si vous voulez un morceau de cette action, assurez-vous de le frapper.