Lil Baby, Aminé, Megan Thee Stallion, etc.

La dernière mise à jour de la liste de lecture Staff Picks comprend de nouvelles musiques de Lil Baby, Aminé, Megan Thee Stallion, Rico Nasty, JI, et plus encore.

Notre liste de lecture régulièrement mise à jour, organisée par le personnel, fait peau neuve. Depuis un an, la playlist est exclusive à TIDAL. Bien qu’il soit toujours hébergé sur le service de streaming, nous l’apportons également à SoundCloud pour nous assurer que davantage d’entre vous peuvent vibrer avec nous. De plus, au lieu de laisser tomber cela au milieu / à la fin de la semaine, nous allons lancer la semaine avec nos choix du personnel, en tenant compte de toutes les versions de la semaine dernière et en ajoutant ce que nous avons le plus dérangé. Cette nouvelle ère de la playlist Staff Picks commence aujourd’hui avec la mise à jour la plus récente, qui commence sur une note positive avec les deux nouveaux disques de Lil Baby. Nous avons également une sélection de succès du premier album studio de Megan Thee Stallion, un nouveau morceau d’Aminé de la Limbo deluxe, quelques Rico Nasty de son premier album, et bien plus encore. Dans l’ensemble, nous vous apporterons toujours une trentaine de nos chansons préférées du mois dernier environ, donc si vous êtes intéressé à entendre ce que chaque écrivain de 45secondes.fr a dit, vous serez toujours en mesure de le savoir. Découvrez ce que chacun a choisi individuellement pour figurer sur la liste de lecture ci-dessous, suivez-nous sur SoundCloud ici et inscrivez-vous pour votre essai gratuit de 30 jours TIDAL ici, afin que vous puissiez également diffuser la liste de lecture là-bas. Alex Zidel (éditorial) Lil bébé – Errbody

Lil Tjay – Aucun de votre amour

Tyla Yaweh – Stuntin ‘On You (Remix) [feat. DDG & Dame D.O.L.L.A.]

Megan Thee Stallion – Film (avec Lil Durk)

DaBaby – Caban Gucci Mitch Findlay (éditorial) Drakeo The Ruler – Trop célèbre

Boldy James – On Ten (feat. Real Bad Men)

Roc Marciano – Covid Cough

Drakeo The Ruler – We Know The Truth (feat. Icewear Vezzo & ALLBLACK)

Tobe Nwigwe – Figure du père (feat. Royce Da 5’9 ”et Black Thought) Alex Cole (éditorial) Elhae – Fait amusant (avec Rick Ross)

Justin Rarri – THUGBABY (avec Gunna)

Lil Baby – Sur moi

JI – Excusez ma douleur Cole Blake (Éditorial) Megan Thee Stallion – Freaky Girls (feat. SZA)

Aminé – Mme Clean

Run The Jewels – le sol ci-dessous

DaBaby – Caban Gucci Erika Marie (Éditorial) Tobe Nwigwe – Figure du père (feat. Royce Da 5’9 ”et Black Thought)

Rico Nasty – Vérifiez-moi

DJ Scheme, Cordae & Ski Mask The Slump God – Soda (feat. Take A Daytrip)

North Kingsley – False Idols (feat. RZA)

AZ – Différent Rose Lilah (Éditorial) Smoove’L- 4 La Mode

Jackboy – Man Down (feat. Sada Baby)

Kash Doll – Bossa Nova (avec Tee Grizzley)

SAINt JHN – La liberté n’a pas de prix Aron A (Éditorial) Abra Cadabra – Flicky

Pressa – Blackberry Zap (avec Jackboy)

ENNY – Peng Black Girls Remix (avec Jorja Smith)

Tesselated – Plus doux