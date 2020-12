Lil Baby a été qualifiée de «pathétique» par son ex pour avoir payé 2 000 dollars par mois de pension alimentaire

Elle l’a appelé après que des allégations aient fait surface selon lesquelles le rappeur aurait payé 6 000 € à Mme London pour des relations sexuelles.

Ce fut une semaine difficile pour Lil Baby et ce n’est que mardi (8 décembre). Le rappeur d’Atlanta a débuté la semaine avec une controverse après que la star de cinéma pour adultes, Mme London, ait présenté des accusations titillantes. Selon Mme London, elle a été payée pour avoir des relations sexuelles avec le rappeur, et elle a expliqué que la rencontre était la meilleure qu’elle ait jamais vécue. Cela a bien sûr amené la relation de Lil Baby avec Jayda Cheaves au premier plan de la conversation, car ce n’est que la dernière femme à émerger avec des accusations de coucher avec son petit ami et le père de son fils. Bientôt, Jayda a été harcelée par le public pour s’être tenue aux côtés de Lil Baby et tout a commencé à faire des ravages alors que Jayda a supplié les gens de s’arrêter. La mère du fils aîné de Lil Baby, Ayesha Howard, a également souhaité partager quelques réflexions sur la controverse en critiquant Lil Baby pour ses contributions financières. « Vous donnez à une pornstar 6 000 € pour 30 minutes de sexe, mais vous voulez que la mère de votre enfant s’étire sur 2 km pendant 30 jours pour que l’enfant vive », a écrit Ayesha sur son histoire Instagram. Elle a inclus quelques douzaines d’émojis de clown pour faire comprendre son point. « Oui, c’est pathétique !! » elle a ajouté dans une autre diapositive. La réponse au message d’Ayesha a été divisée, car certains ont déclaré que 2000 dollars devraient être plus que suffisants pour prendre soin de son fils, tandis que d’autres pensent que Lil Baby devrait contribuer davantage car il dépense de l’argent pour des bijoux coûteux, des véhicules de luxe et des rapports sexuels présumés avec. artistes adultes. Pensez-vous que 2 000 € suffisent?