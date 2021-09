Like The Squid Game : 5 séries coréennes à voir en ligne sur Netflix

NETFLIX

Si vous avez aimé la série sud-coréenne avec Lee Jung-jae, Park Hae-soo et Wi Ha-jun, nous sélectionnons ici cinq autres productions que vous devriez ajouter à votre liste. Revoyez l’intrigue de chacun d’eux !

Séries© NetflixThe Squid Game, la série la plus regardée sur la plateforme de streaming.

La semaine dernière, une série est arrivée pour révolutionner le monde du divertissement. Il s’agit de Le jeu du calmar, qui a été lancé en Netflix il y a à peine douze jours et elle se positionne déjà comme la plus regardée dans tous les pays qui disposent de la plateforme. Même les autorités de l’entreprise ont été surprises par les chiffres qu’elle a atteints au cours de ses premiers jours de publication et ont révélé qu’elle s’annonçait comme la production internationale avec le plus d’heures d’écoute par les utilisateurs.

Comme démontré Parasite quand il a remporté le Oscar du meilleur film, la question de la langue n’est plus un obstacle à l’accès à un bon contenu et de plus en plus de personnes choisissent de regarder des programmes ou des cassettes dans une autre langue. Si vous avez aimé cette fiction et le thème de la survie, nous sélectionnons ici cinq productions Également disponible chez le géant du streaming que vous allez adorer et que vous devriez ajouter à votre liste.

+ 5 séries coréennes sur Netflix

5. Le bon détective (Mobumhyungsa)

Nombre d’épisodes : 16 chapitres de 65 minutes.

Créé par: JTBC.

Distribution: Ce sont Hyun-joo, Jang Seung-jo et Lee Elijah

Terrain: Une vieille condamnation pour meurtre commence à être remise en question. Rien de tel que l’expérience d’un vétéran et l’élan d’un novice pour percer les vérités les plus cachées.

4. Signal (Sigeuneol)

Nombre d’épisodes : 16 chapitres de 70 minutes.

Créé par: Choi Jin-hee et Park Ji-young.

Distribution: Kim Hye-soo, Lee Je-hoon et Cho Jin-woong.

Terrain: Rapportés par d’anciennes radios qui transcendent la barrière du temps, un profileur criminel de 2015 et un détective de 1989 unissent leurs forces contre le crime et l’injustice.

3. Confidentialité (Sasaenghwal)

Nombre d’épisodes : 16 chapitres de 65 minutes.

Créé par: JTBC.

Distribution: Seohyun, Ko Kyung-pyo et Kim Hyo-jin.

Terrain: Dans un monde où les données ne sont plus privées, un groupe d’escrocs découvre un sinistre programme de surveillance géré par le gouvernement et une entreprise ambitieuse.

2. Survivant désigné : 60 jours (60Il, Jijeongsaengjonja)

Nombre d’épisodes : 16 chapitres de 75 minutes.

Créé par: Studio Dragon.

Distribution: Ji Jin-hee, Lee Jun-hyuk et Huh Joon-ho.

Terrain: Lorsque l’Assemblée nationale subit une attaque soudaine, Park Mu-jin, ministre de l’Environnement, doit conduire le gouvernement coréen à faire face au chaos.

1. Chasse aux mauvais esprits (Gyeongiroun somun)

Nombre d’épisodes : 16 chapitres de 65 minutes.

Créé par: OCN.

Distribution: Cho Byeong-kyu, Yu Jun-sang et Kim Se-jeong.

Terrain: Employés du restaurant le jour, chasseurs de démons la nuit. Ils utilisent leurs capacités spéciales pour vaincre les mauvais esprits qui poursuivent les humains.

