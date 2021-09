Like The Squid Game : 5 films coréens que vous pouvez regarder sur Netflix

in

Netflix a sorti il ​​y a quelques semaines une série en passe de battre tous les records de la plateforme. Bien sûr, ce n’est pas le seul titre coréen dont vous pouvez profiter sur la plateforme.

Cinéma© IMDbThe Host est l’un des grands films de Bong Joon-ho.

Depuis au moins deux semaines, la seule chose dont on a parlé est Le jeu du calmar. Cette série de neuf épisodes créée en Corée du Sud par Hwang Dong Hyuk, montre un groupe de personnes aux prises avec de graves problèmes économiques qui s’affrontent dans des défis violents inspirés des jeux pour enfants devenus populaires dans le pays asiatique dans les années 70. Pour ceux qui ont déjà tous les chapitres, Netflix Il a des alternatives au cas où vous voudriez voir plus de productions d’origine coréenne.

Train pour Pusan

L’un des meilleurs films d’horreur de ces dernières années est sorti de Corée du Sud. Dirigée par Yeon sang-ho, montre les débuts de la propagation d’un virus qui transforme les personnes affectées en zombies. Les assaisonnements sont doubles : d’une part la vitesse et l’agilité de ces morts-vivants, qui ne ressemble en rien à la maladresse avec laquelle se déplacent les zombies traditionnels, et d’autre part le train qui relie Séoul à Buzan, où un passager monte et faire des désastres avec tout l’équipage.

Parasite

Le film qui a marqué l’histoire en les oscars 2020 est disponible sur la plateforme. Dirigée par Bong joon ho, montre une famille de classe inférieure qui commence à travailler (après un plan complexe) pour l’une des familles les plus riches de Corée du Sud. Terreur, drame et comédie se mêlent dans ce film qui nous invite à réfléchir sur le classisme, les priorités de la vie et les liens avec les autres.

D’accord

L’un des premiers films du lauréat du oscar, Bong joon ho, qui est apparu sur la plate-forme était D’accord. Produit par Netflix, se concentre sur la vie d’une fille qui fait l’impossible pour qu’une multinationale ne kidnappe pas son animal de compagnie, une race rare de porc. Un film qui nous invite à réfléchir sur la consommation et le spécisme, ainsi que sur l’industrie de la viande.

L’hôte

Bong joon ho Il sort un film en 2006 qui, grâce à la pandémie, prend un nouveau sens. L’hôte parle de l’environnement et de la façon dont l’avancée insouciante de l’humanité l’affecte. La contamination se termine par une étrange créature qui se forme au fond d’un lac et commence à attaquer la population.

Brûlant

Brûlant, le film de Lee Chang-dong qui comptait sur lui Steven Yeun (Les morts qui marchent) dans son casting, il se concentre sur Lee Jongsu (Ah-in yoo), un jeune homme timide et sans emploi qui rêve d’être écrivain. Votre vie le traversera avec Hémi (Jeon jong référencement), avec qui elle entamera une courte relation. Elle partira en voyage en Afrique et le laissera en charge de son chat, puis reviendra accompagnée d’un millionnaire nommé Ben (Yeun) avec un passe-temps étrange.

