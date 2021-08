Ligue de justice contre La brigade suicide ? James Gunn répond !

La brigade suicide poursuit son chemin couronné de succès avec de la place pour la controverse parmi les adeptes de la DC Univers étendu. Il y a des voix en faveur et d’autres contre la vision de James Gunn. Certains fans célèbrent l’humour et le goût de la violence du réalisateur. D’autres préfèrent l’approche esthétique plus le développement de Zack Snyder. La vérité est que la nouvelle entrée dans le DCEU C’était quelque chose dont il fallait parler et beaucoup spéculent sur l’avenir de ces personnages.

L’introduction de Sport de sang fait rêver beaucoup. Le méchant a envoyé Superman à l’hôpital avec une balle de kryptonite. Les responsables de cet univers partagé pourraient-ils pousser ce conflit plus loin ? Alors la spéculation s’est transformée en une idée qui a fasciné : Ligue de justice contre La brigade suicide. On sait que cette confrontation s’est produite dans les romans graphiques.

L’idée est parvenue aux oreilles de James Gunn à travers un entretien. Le cinéaste n’a pas hésité à répondre en riant : « D’accord, vous m’avez convaincu. » Un film avec les deux équipes face à face serait sûrement séduisant pour les fans de la marque. Peut-être le souvenir de Batman contre Superman, qui a reçu un accueil partagé parmi les fans, ne convainc pas les cadres qui prennent les décisions au sein de la société de production.

Les méchants peuvent-ils battre la Ligue ? Photo : IMDb.



« Je n’ai pas pensé à un film de Escouade Suicide contre Justice League, mais ce n’est pas une mauvaise idée ; Il faudrait que je découvre qui est dans la Ligue en premier, parce que je n’en ai aucune idée. Je suis au milieu de DC et tout le monde me demande si Henry Cavill est toujours Superman. Qui sait? »dit le directeur.

La réalité est que Justice League est dans un moment difficile après la première de Coupe Snyder du film. De nombreux fans demandent le rétablissement de la SnyderVerse. Le peuple de Warner semble avoir fermé cette porte et aurait l’idée de tout recommencer avec le film de Éclat Protagonisée par Ezra Miller et dirigé par Andy Muschietti. Il faudrait que beaucoup de choses se passent pour que ces équipes entrent en collision sur grand écran…