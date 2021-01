L’ignorance du machisme est présente dans chacun

Ce texte est un peu différent de ce que j’ai l’habitude d’écrire. Il vise à parler de machisme et de la manière dont il est dépeint dans le film «Je ne suis pas un homme facile», présent sur Netflix. Je veux parler, principalement aux hommes qui m’accompagnent ici, car nous sommes la cible des critiques intelligentes portées par le film et comment sans nous en rendre compte nous créons de réelles réalités de souffrance chez les femmes et comment cela passe inaperçu dans nos vies masculines. Je tiens à répéter qu’il y aura une série de spoilers et qu’il serait intéressant que vous regardiez ce film avant de lire le texte. Allons.

Dans le film, le personnage principal nommé Damien est un coureur de jupons qui utilise sa position pour attirer et utiliser les femmes. Il arrive qu’il ait un accident et soit transporté dans une autre réalité, où les hommes sont le sexe faible et les femmes dominent dans une société matriarcale.

Le film apporte plusieurs points, comme Dieu étant appelé Elle, les femmes occupant des emplois plus gratifiants, les hommes étant l’objet sexuel des femmes et soumis à un harcèlement sexuel constant. Lorsque Damien est soumis à cette réalité, il commence à voir combien la vie des hommes est injuste dans cette réalité et comment les femmes utilisent les hommes comme des objets.

De petites choses, comme la femme qui ne vous laisse pas porter vos courses, ne vous laisse pas l’autonomie pour prendre un verre, ne pas avoir l’esprit tranquille en mangeant un sandwich dans le parc, même des choses plus grandes, comme votre ami trahi et voulant se battre avec un autre homme pour avoir harcelé sa femme et avoir voulu «la voler». Ces points et d’autres abordés dans le film montrent clairement dans le renversement des rôles combien le machisme existe dans notre société et combien de souffrance il génère.

Les hommes commencent à être sensibles à cause de la façon dont ils sont traités. Les femmes à leur tour attribuent cela à la testostérone de l’homme, une allusion claire à la responsabilité que nous attribuons à la période menstruelle de la femme pour tout comportement qu’elles expriment que nous n’aimons pas. Les explosions émotionnelles de Damien sont considérées comme « bizarres », alors qu’en réalité elles ne sont qu’une manière de réagir à une société qui est extrêmement préjugée.

Damien est un homme qui a besoin de s’adapter à cette nouvelle réalité, mais malheureusement une réalité pour les femmes. Il a besoin de se raser, d’entrer dans les règles du poste qu’occupent les femmes et de s’habiller «convenablement», il a besoin de se taire de toutes les avances et agressions féminines, car il est plus faible que les femmes. Tout ce contexte montre combien les hommes ont besoin de voir les femmes comme des égales.

Cependant, il y a toujours quelqu’un qui ne comprend pas cela et qui dit que les femmes devraient travailler sur les chantiers de construction. Ami, ce que veulent les femmes, ce n’est pas de travailler sur des chantiers, mais d’être considérées comme des êtres humains comme des hommes, ce que malheureusement notre société n’a pas encore réalisé.

Le film nous fait réfléchir sur notre rôle dans la société en tant qu’hommes. Comment traitons-nous et nous comportons-nous avec les femmes? Pourquoi pensons-nous qu’ils sont tous plus sensibles? Il y a même des scènes où le comportement oppressif est présent chez les hommes qui en souffrent, quand le père de Damien rapporte qu’il a dû endurer les trahisons de sa femme à plusieurs reprises et que cela est naturel. Un autre exemple est lorsque la famille fait pression sur Damien pour une relation, n’acceptant pas qu’il soit un homme célibataire.

Quoi qu’il en soit, ce film est fait pour nous les hommes, pour regarder la réalité où nous sommes plongés et apprendre à ne pas créer de souffrance pour les femmes et, surtout, apprendre à voir les autres êtres humains comme des égaux. Ce film me réveille et montre combien il y a de préjugés et de sexisme en moi. J’avoue que le sentiment était très gênant de voir un tel préjugé qui existe dans une forme de comportement aussi subtile. En même temps, je vois que ce comportement passe inaperçu et que l’on ne remarque pas à quel point il génère de la souffrance chez l’autre. Pour cette raison, je voudrais recommander ce film, afin que vous puissiez élargir votre vision de la même manière que vous avez élargi la mienne. Un film intelligent, pour faire bouger vos structures et montrer comment se déroulent nos relations. Regardez aussi vite que vous le pouvez!