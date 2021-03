Ligne 40 TFSIe S. La version hybride rechargeable de l’Audi A3 en vaut-elle la peine?

LE Audi A3 c’est une véritable réussite et depuis son lancement en 1996, il s’est vendu à plus de cinq millions d’unités.

Rien qu’au France, il y avait plus de 50000 exemplaires, avec une prédominance naturelle des versions Diesel, donc dans la génération actuelle, la quatrième, la plus grande responsabilité incombe aux versions 30 TDI et 35 TDI, qui équipent un bloc Diesel 2.0 Turbo de 116 ch et 150 ch de puissance, respectivement.

Mais la gamme A3 est plus complète que jamais et au moment d’en choisir une, la marque Ingolstadt propose quatre motorisations différentes (diesel, essence, hybride) brancher et GNC), divisé en deux types de carrosserie: berline (deux volumes) et berline.

Après tout, on peut dire qu’il existe une Audi A3 pour tous les goûts, mais la dernière à arriver sur le marché était l’A3 Sportback 40 TFSIe, le premier hybride brancher de la dernière génération de la famille compacte allemande.

Nous avons roulé avec cette A3 Sportback 40 TFSIe en ville, où elle est théoriquement plus efficace, mais nous nous sommes également lancés un défi plus exigeant, un trajet de plus de 600 km par autoroute et voies rapides. L’a-t-il respecté?

Le système hybride convainc

Ceci étant un hybride brancher, sous le capot, nous trouvons un moteur à essence 1.4 TFSI de 150 ch – il est différent du moteur que nous avons trouvé dans l’A3 Sportback 35 TFSI, qui malgré la même puissance, a 1,5 litre de cylindrée – et une hélice électrique de 109 ch , pour une puissance combinée de 204 ch et un couple maximal de 350 Nm.

Grâce à ces chiffres, l’A3 Sportback 40 TFSIe est capable d’atteindre 227 km / h à vitesse de pointe et n’a besoin que de 7,6 s pour terminer l’exercice d’accélération habituel de 0 à 100 km / h.

Ce sont des chiffres intéressants, mais en comparaison avec la Mercedes-Benz A 250 et – légèrement plus puissante, avec 218 ch – l’A3 a une vitesse de pointe identique, mais il faut encore une seconde à 0 à 100 km / h. En revanche, si la comparaison est faite avec la SEAT Leon 1.4 e-Hybrid – elles partagent le même groupe motopropulseur – le modèle de la marque allemande en profite à vitesse de pointe (227 km / h contre seulement 220 km / h de l’espagnol modèle), en restant juste un dixième de seconde de 0 à 100 km / h (7,6s contre 7,5s).

Le moteur électrique est intégré dans la boîte de vitesses à double embrayage à six rapports (DSG) – il n’y avait pas de place pour la dernière boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports du groupe Volkswagen, mais nous n’avons jamais été moins bien servis … – et cela permet cela le démarrage se fait toujours en mode électrique. Il n’y a pas d’option de boîte de vitesses manuelle ou de traction intégrale, la puissance étant toujours envoyée à l’essieu avant.

L’ensemble de la machine électrique est alimenté par une batterie d’une capacité de 13 kWh, soit une augmentation de près de 50% par rapport à la capacité de la batterie du prédécesseur. Et c’est précisément cette augmentation de capacité qui justifie les près de 20 km de plus d’autonomie électrique par rapport à la dernière A3 hybride. brancher, s’établissant maintenant à 67 km (WLTP).

Mais comme cela arrive presque toujours, l’autonomie réelle est un peu inférieure à celle annoncée par la marque et, lors de ce test, le mieux que nous avons pu parcourir était d’environ 50 km « sans » d’électrons.

Ce n’est peut-être pas proche des 67 km revendiqués par la marque allemande, mais c’est un record intéressant, surtout pour ceux qui recherchent un hybride brancher à utiliser principalement en ville.

En mode 100% électrique, la vitesse maximale est limitée à 140 km / h, mais le fonctionnement est toujours très fluide, tout comme la fourniture de puissance. Les freins régénératifs sont puissants et nécessitent un «pas» ferme, une caractéristique que j’aime beaucoup.

Il fait 204 chevaux, mais ça a l’air plus

Tant que la batterie dispose d’énergie, des accélérations moins exigeantes sont toujours effectuées à l’aide du moteur électrique. Ce n’est que lorsque nous appuyons davantage sur la pédale d’accélérateur que le système de conduite invite le moteur à essence à «se joindre à la fête», mais lorsque cela se produit – ou lorsque la batterie s’épuise, le moteur à combustion «entre en jeu» très doucement.

Au total, nous avons 204 ch à notre pied droit, mais cet hybride A3 brancher cela donne l’impression d’avoir plus de «puissance de feu» cachée sous le capot. Côté consommation, et au terme des 657 km parcourus, le bilan est également positif: 5,3 l / 100 km.

Gréviste électoral

Cette Audi A3 Sportback 40 TFSIe a de nombreux bons arguments, mais c’est le compromis entre confort et comportement qui impressionne le plus. La signature S Line et les roues de 17 pouces pourraient anticiper un amorti plus ferme et un plus grand inconfort, mais la vérité est que cette A3 est un roadster de choix.

Avec un comportement étonnamment dynamique, l’A3 se distingue par sa stabilité sur route, ce qui semble s’améliorer à mesure que la vitesse augmente. Et si cela est vrai sur le long détroit serein d’une autoroute, c’est aussi vrai sur une route secondaire, où les virages nous amènent à tester les niveaux d’adhérence.

Donc, cette A3 Sportback hybride branchermême s’il pèse 280 kg de plus que la version 35 TFSI, il s’avère très efficace, prévisible et sûr, avec des niveaux d’adhérence difficiles à contester, même avec les aides à la conduite désactivées.

Intérieur de référence

Par rapport à son prédécesseur, l’intérieur de la nouvelle Audi A3 – quelle que soit sa version – est légèrement plus complexe et moins élégant. Preuve en est les bouches d’aération pour le conducteur près du volant. C’est une solution que j’apprécie, mais qui est loin de faire l’unanimité, contrairement à la qualité générale, dont tout le monde reconnaît qu’elle est au niveau de ce qui se fait de mieux dans le segment.



© Thom V. Esveld / Raison automobile

Les finitions intérieures sont à un niveau très élevé.

L’isolation de l’habitacle et sa qualité de construction très solide sont à la hauteur de la réputation de la marque et contribuent à renforcer la sensation de confort. Même sur l’autoroute, à des vitesses plus élevées, les bruits aérodynamiques et de roulement ne sont jamais intrusifs.

Dans la vidéo du test de l’Audi A3 35 TFSI, également sous le nom de S Line, Diogo Teixeira nous a fait découvrir tous les détails de l’intérieur de la nouvelle génération de l’A3. Voir ou revoir:

Mécanique hybride brancher que Audi «a donné» à l’A3 s’est aussi fait sentir dans le coffre à bagages, qui a perdu 100 litres de capacité (passant de 380 litres à 280), par rapport aux versions conventionnelles, uniquement avec un moteur thermique. La batterie de 13 kWh est située sous le siège arrière, ce qui a forcé le réservoir de carburant à être repoussé, étant située sous le plancher du coffre à bagages.

Est-ce la bonne voiture pour vous?

L’Audi A3 est en meilleure forme que jamais. L’image extérieure est agressive et fait appel aux sens. L’intérieur est raffiné et présente la haute qualité à laquelle la marque Ingolstadt nous a habitués ces dernières années.

En plus de tout cela, cette version hybride brancher non seulement il ajoute une possibilité de plus à la large gamme de l’A3, mais il offre également une intégration presque parfaite entre le moteur thermique et l’ensemble du système électrique.

Les qualités de roadster que nous avions déjà vantées dans d’autres versions du modèle restent intactes, mais le surcroît de puissance garanti par le système hybride permet de renforcer les sensations au volant d’un modèle qui, à mon avis, présente une dynamique plus enveloppante jusqu’au la plus puissante des Volkswagen Golf GTE (245 ch), récemment testée par Fernando Gomes.