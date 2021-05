L’IGN Expo est un autre événement numérique à écouter

Gré Kit de traitement Spa set Gre à l’oxygène actif

Kit de traitement complet Spa Set Gre Traitement sans chlore à l’oxygène actif Facile à utiliser : 1 mois de traitement par kit Les bains à remous, jacuzzi et spa gonflable ou rigides de tout type, constitue un point très sensible en terme de traitement car l’eau chauffée à 35/40°C est un formidable incubateur pour les microbes et les bactéries qui prolifèrent dans ce type de bassins. Une vigilance importante est nécessaire car l’eau est plus sensible que celle d’une piscine. Avec souvent moins d’un mètre cube d’eau, chaque bain peut apporter beaucoup de micro-organisme dont il faut bloquer immédiatement la prolifération. Un kit de traitement complet tel que le kit Spa Set fabriqué par Gre sera un atout pour traiter efficacement votre spa pour 1 mois d’utilisation. L’ajustement du pH est la clé d’une désinfection efficace de l’eau du spa Vous utilisez du chlore, du brome ou de l’oxygène actif pour traiter l’eau de votre piscine et c’est important. Cependant, ce traitement de désinfection ne servira à rien si vous n’avez pas préalablement ajusté le pH de l’eau. C’est le pH qui détermine la capacité d’action de l’ensemble des traitements de désinfection. Il est aussi un élément clé dans le développement rapide ou non des algues qui s’installent dans le bassin. Vous voulez un traitement efficace à coup sûr ? Alors ajustez toujours le pH de votre eau avant d’utiliser un produit de désinfection du bassin. Le pH doit être maintenu idéalement entre 7 et 7,4. Des bandelettes manuelles d’analyse très économiques pourront vous permettre une lecture rapide de cette valeur pour savoir quel produit d’ajustement utiliser : pH plus : pour augmenter la valeur du pH pH moins : pour diminuer la valeur du pH Contenu du kit de traitement Spa Set Gre à l’oxygène actif 2 x PH- (30g) 4 x Oxygène actif choc (20g) 8 x Oxygène actif maintenance (25ml) 4 x Bandelettes de test oxygène - pH