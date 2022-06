Lightyear : une théorie dément catégoriquement Disney

Disney

Disney a créé Année-lumière, l’un des films les plus attendus et applaudis de l’année. Mais, il existe une théorie qui le réfute complètement. La rencontrer.

©IMDBBuzz l’Éclair

Le 16 juin et après tant d’attente, Année-lumière Il est sorti en salles dans le monde entier. Le film, qui fait partie de l’univers de histoire de jouet, est l’un des plus gros succès de cette année 2022. Eh bien, le long-métrage a joué avec la sentimentalité de ceux qui ont grandi avec l’histoire d’amitié entre Andy et ses jouets Buddy et Buzz. Cependant, comme son nom l’indique, à cette occasion, le grand protagoniste était le dernier.

Interpreté par Chris Evansqui a exprimé Buzz, Année-lumière C’est déjà une rage au box-office et en pleine croissance. Cependant, des informations récentes ont complètement surpris les fans de ce film. Bien sûr, tout d’abord, il convient de noter que ce n’est rien de plus qu’une théorie des spectateurs et qu’elle n’a pas été confirmée même par Disney ni par la réalisation du long métrage en question.

Année-lumière est un film qui se présente comme l’histoire du ranger de l’espace devenu en 1995 le jouet préféré d’Andy. En fait, c’est ainsi Disney présente la bande:En 1995, Andy a reçu un jouet de son film préféré. c’est le film”. Mais à quel point cette phrase est-elle vraie ? C’est précisément la théorie en question qui remet en cause la présentation du film.

C’est parce que, selon de telles spéculations, Année-lumière C’est une action en direct du film qu’Andy a vu quand il était enfant. Quelle est la base de cela? Premièrement, le long métrage qui est sorti a une technologie très avancée pour être un produit des années 90 et, deuxièmement, la caricature du film actuel, en particulier de Buzz, n’a rien à voir avec celle qui apparaît dans histoire de jouet quand, si c’est le film qu’Andy est allé voir, ça devrait y ressembler.

Aussi, il y a aussi le fait d’être parti 27 ans après histoire de jouet, Année-lumière tranquillement est un long métrage qu’Andy peut aller voir au cinéma même avec ses propres enfants. Pourtant, la réalité est qu’il ne s’agit que de spéculations de fans et, comme toutes les théories sur Disneyne sera probablement jamais confirmé exactement, mais il ne sera pas non plus réfuté.

