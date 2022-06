Lightyear: quand est-ce qu’il sort en première sur Disney +?

in

Le nouveau film Pixar est sorti en salles cette semaine et est devenu le cinquième de la saga de histoire de jouet. C’est le premier film du studio à arriver au cinéma depuis la pandémie.

©IMDBLe film a été créé le 16 juin.

Pour une étude de la taille de Disney, histoire de jouet C’est l’une des sagas les plus importantes de son portefeuille, surtout en ce qui concerne les produits familiaux. Créé à l’origine par Pixar en 1995 et distribué par le studio de la souris, toute la collection de films de la franchise de jouets peut être vue sur Disney+. En ce sens, les quatre films précédents ont débuté en même temps avec l’arrivée de la plateforme de streaming. diffusion.

Jeudi dernier est sorti en salles Année-lumièrele premier film de histoire de jouet en ne présentant pratiquement aucun des personnages originaux de la saga. Seul Buzz l’Éclair Il est apparu dans ce film, en tant que protagoniste, bien qu’il ne l’ait pas fait de la même manière que dans les longs métrages d’animation nés il y a plus de 25 ans, et qui sont devenus une machine à générer de l’argent avec plus de 3 milliards de dollars à le box-office. .

Comme expliqué au début de Année-lumièrece film est en fait celui Andy (le protagoniste de histoire de jouet) a vu quand il était enfant et est devenu fan. Grâce à cela, pour son anniversaire en 1995, il a reçu une figurine articulée inspirée du gardien de l’espace qui a joué dans ce film. Alors que Tim Allen il a mis la voix originale dans la version jouet, Chris Evans a été choisi pour incarner le protagoniste de Année-lumière.

Pour Pixar C’était le premier film à arriver directement dans les salles et à ne pas avoir de sortie exclusive en Disney+. Juste avant la pandémie, Rejoint C’était la dernière sortie à être vue sur grand écran (qui n’a duré que quelques semaines lorsque le coronavirus a forcé le monde à se mettre en quarantaine). Les films qui ont suivi Âme, Lucas Oui Devenir rougesont tous sortis directement sur la plateforme de diffusion.

+Quand Lightyear arrivera-t-il en streaming

Considérant que le film a connu un excellent démarrage au box-office et que les gens sont revenus au cinéma presque dans son intégralité, il faut s’attendre à ce qu’il mette beaucoup de temps à être vu dans Disney+. Les fenêtres typiques pour les sorties en salles varient entre 45 et 60 jours, en prenant l’exemple des derniers films de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Année-lumière Il n’a pas encore confirmé son arrivée sur la plateforme, mais il serait logique de penser qu’il ne pourra être aperçu qu’à la mi-août.

