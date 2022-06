Lightyear de Pixar ne sortira pas en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Koweït pour un baiser homosexuel

Pixar Année-lumière ne sortira pas dans plusieurs pays du Moyen-Orient après un contrecoup sur un baiser homosexuel. Par Variété, la scène en question implique un garde de l’espace nommé Alisha Hawthorne, exprimé par Uzo Udoba, qui partage un baiser avec son partenaire et parle de fonder une famille. Hawthorne est un nouveau personnage qui sera le commandant et le meilleur ami de Buzz Lightyear (Chris Evans).

Apparemment, Disney n’a même pas pris la peine de soumettre Année-lumière aux censeurs saoudiens, sachant qu’il ne serait pas effacé. Toutefois, les Émirats arabes unis et le Koweït ont également interdit Année-lumière pour avoir enfreint les normes de contenu multimédia. L’homosexualité est toujours un crime et même passible de la peine de mort dans certains pays du Golfe.

Année-lumière rejoint la liste croissante de films qui ont été victimes de la censure au Moyen-Orient à cause de l’inclusion de références LGBTQ. Marvel’s Eternals, Doctor Strange dans le multivers de la folieet West Side Story a subi un sort similaire lorsque Disney a refusé d’éditer les scènes contestées. Éternels mettait en vedette un couple de même sexe et le premier super-héros gay de Marvel, tandis que Docteur étrange 2 a été interdit en raison de l’Amérique Chavez (Xochitl Gomez) mentionnant ses « deux mamans ». Bien que le personnage soit également gay dans les bandes dessinées et dans le film.

Bien qu’il soit louable que Disney ait choisi de retirer la version au lieu de la modifier Année-lumière, la position de l’entreprise sur le sujet était très différente jusqu’à il y a quelques mois. Le baiser lesbien a d’abord été coupé de Année-lumière, apparemment à la demande de Disney, mais à la lumière de la réponse du PDG Bob Chapek au projet de loi « Don’t Say Gay » de Floride et des allégations cinglantes du personnel de Pixar concernant la censure par Disney de « l’affection ouvertement gay » dans les films, la scène a été restaurée. De nombreux autres films Pixar, dont Lucas, Âmeet À l’envers, ont également été censurés par Disney sur le contenu LGBTQ. Espérons que le studio pratique ce qu’il prêche et permettra à Pixar la liberté de création à l’avenir.

Année-lumière Les premières réactions l’appellent l’un des meilleurs films de Pixar

Disney/Pixar

Alors que Année-lumière n’a pas été sans sa juste part de controverses, que ce soit le casting de Chris Evans ou la nécessité d’un Histoire de jouet spin-off sur Buzz Lightyear, pas le jouet, mais le garde spatial dans l’univers qui a inspiré le jouet, le prochain film vise à prouver que les opposants ont tort. Année-lumière sera le premier film Pixar depuis 2020 à faire ses débuts dans les salles au lieu de Disney +, et il promet un délicieux mélange de visuels époustouflants, d’aventure spatiale et d’hilarité.

Réalisé par Angus MacLane à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Jason Headley, Année-lumière possède une distribution d’ensemble mettant en vedette les voix de Keke Palmer comme Izzy Hawthorne, Peter Sohn comme Sox et James Brolin comme empereur Zurg. Taika Waititi, Efren Ramirez, Uzo Aduba, Dale Soules, Mary McDonald-Lewis et Isiah Whitlock Jr. jouent également dans le film.





Année-lumière reçoit des critiques élogieuses de la part des critiques qui ont assisté à une première projection du film, certains l’appelant même l’un des meilleurs films de tous les temps de Pixar. Il semble que le remplacement de Tim Allen par Chris Evans ait porté ses fruits Année-lumière. Mais d’une certaine manière, il fallait aussi conférer une certaine unicité au Space Ranger. Voici ce que dit le réalisateur Angus MacLane à propos de la décision.

« Nous avions besoin d’une nouvelle voix pour Buzz. Il avait besoin d’un son agréable et riche, capable d’être à la fois dramatique et comique – et surtout, il devait être héroïque sans paraître arrogant ou dense. C’est un défi de taille, et nous avons immédiatement su que nous devions demander à Chris. »

Année-lumière premières dans les salles le 17 juin 2022.