Lightyear de Pixar a été interdit dans plusieurs pays pour un baiser homosexuel

Pixarc’est Année-lumière a été interdit en Arabie Saoudite parce que le film a un même sexe baiser et contient des thèmes homosexuels.

SBS rapporte que d’autres pays du Moyen-Orient, dont les Émirats arabes unis, le Koweït et le Qatar, ont également décidé de ne pas montrer le film dans les cinémas.

Deadline a ajouté que le film n’a pas non plus reçu de certificats de distribution à Bahreïn, en Égypte, à Oman, en Malaisie ou en Indonésie.

L’UEA a publié une déclaration publiée sur Twitter disant: « Le bureau confirme que tous les films projetés dans les cinémas à travers le pays sont soumis à suivre et évaluation avant la date de projection au public, pour assurer la sécurité du contenu diffusé selon la classification d’âge appropriée. »

Docteur Strange dans le multivers de la folie, West Side Story et Éternels ont également été interdits en raison de la censure du Golfe limitant LGBTQI+ scénarios.

En mars, la scène a d’abord été retirée alors que les tensions montaient au sujet du projet de loi « Ne dites pas gay » de la Floride, qui considère l’éducation à la sexualité et à l’identité de genre comme « non Approprié pour l’âge ou adapté au développement des élèves conformément aux normes de l’État ».

Variety rapporte que peu de temps après la publication de la lettre, la scène a été rajoutée dans le film, avec le PDG de Disney, Bob Chapek écrivant en partie: «Bien que nous n’ayons donné d’argent à aucun politicien sur la base de cette question, nous avons contribué aux législateurs républicains et démocrates qui ont par la suite pris position des deux côtés de la législation.

« Le plus grand impact que nous pouvons avoir dans la création d’un monde plus inclusif est à travers le contenu inspirant que nous produisons, la culture accueillante que nous créons ici et les diverses organisations communautaires que nous soutenons, y compris celles qui représentent le LGBTQ+ communauté. »