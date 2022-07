Lightyear commencera à diffuser sur Disney + en août

Ce ne sera pas long à regarder Année-lumière à la maison, car il arrive sur Disney + au début du mois prochain. Il a été annoncé par Disney et Pixar que le long métrage d’animation commencera à être diffusé le 3 août exclusivement sur Disney +. La date de première en streaming intervient 47 jours après la première du film dans les salles le 17 juin. Un teaser a été publié vantant la date de première du film Disney +, et vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Angus MacLane réalisé Année-lumière et co-écrit le scénario avec Jason Headley. Le film sert de spin-off lâche du Histoire de jouet films en suivant une version alternative de Buzz Lightyear car le personnage serait apparu dans un film dans l’univers sur le héros de l’espace. Parce que ce n’est pas la version jouet de Buzz qui est donnée à Andy dans le premier Histoire de jouet film, Chris Evans reprend le rôle de Buzz Lightyear avec d’autres membres de la distribution, dont Keke Palmer, Peter Sohn, Taika Waititi, Dale Soules, James Brolin et Uzo Aduba.

Lightyear n’a pas répondu aux attentes avec sa première en salle

C’était un peu risqué d’avoir un nouvel acteur jouant une version alternative de Buzz dans Année-lumière, et cela n’a pas porté ses fruits au box-office. Le film n’a pas égalé le succès de ses prédécesseurs dans le Histoire de jouet univers, en deçà de sa performance dans les salles de cinéma. On avait initialement estimé qu’il rapportait entre 70 millions de dollars et plus de 100 millions de dollars avec sa première, bien qu’il ait fait ses débuts avec un peu plus de 50 millions de dollars. Avec un budget de 200 millions de dollars et des millions supplémentaires dépensés en frais de marketing, le film était une bombe pour Disney et Pixar.

Quelle était la bonne nouvelle pour Année-lumière est que les critiques étaient positives, le film ayant obtenu une note de 75% chez Rotten Tomatoes. Mais cela ne suffira peut-être pas à justifier un feu vert pour une suite, compte tenu des coûts impliqués dans la réalisation du film. Le réalisateur Angus MacLane a suggéré qu’il serait prêt à faire une suite même si les chances sont probablement contre Année-lumière 2 se passe de sitôt.

« Je pense qu’il y a plus d’histoires à raconter, que nous les poursuivions ou non n’est pas clair », a-t-il déclaré via A.frame. « C’est un film que j’ai toujours voulu voir. Donc, naturellement, j’allais prendre le temps de comprendre ce qui se passerait ensuite. Si rien d’autre, pour que je sache. Donc, je suis excité de savoir où ça va. Que je partage ou non cela reste à voir. »

Mac Lane ajouté, « Eh bien, je suis ravi que Sox ait résonné aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur [at Pixar]. Je me demandais souvent ce qu’il faisait pour garder son esprit souple pendant que Buzz était absent. Peut-être qu’il y a quelque chose à cela. »

Si vous n’avez pas vu le film au cinéma, vous pouvez voir Année-lumière en streaming sur Disney + le 3 août 2022.