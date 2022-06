Lightyear : À quel point le spin-off de Toy Story est-il vraiment bon ? (Critique du film)

Avis à tous les fans des films Toy Story : Am 16 juin 2022 le spin-off apparaît dans les salles allemandes Année-lumièredans lequel nous découvrons enfin qui a inspiré le jouet que le garçon Andy a trouvé dans le Premier travail de 1995 reçu en cadeau. Nous avons ça film d’animation déjà vu et vous dire dans celui-ci critiques’il est bon.

Lightyear : le spin-off de Toy Story sous la loupe

Comme le premières bandes-annonces à « Lightyear » est sorti, beaucoup ont fans de cinémades critiques et même des cinéphiles occasionnels ont demandé : Pourquoi? Que diable a Walt Disney Vous faire penser qu’une histoire d’Origin sur un jouet pourrait être si intéressante qu’elle mériterait son propre film de qualité AAA ?

Et après? Un western sur boisé? Un film jeunesse avec Cow-girl Jessie? Un Heimatfilm sur Porcelaine ou même un drame en noir et blanc avec Charlie et Charlotte Clochette? Qui sait, il y en a peut-être même un nouveau Monde jurassique avec dinosaure en plastique Rex dans la fabrication.

Néanmoins, on parle toujours ici de Pixar, le studio d’animation qui vaut déjà le détour Films sur le poisson a fait. et voitures. et sentiments. et monstre. Alors pourquoi pas un film sur eux Figurine articulée Buzz l’Éclair? Quand le film sortira en salles, on comprendra pourquoi ils ont choisi une telle œuvre. Droit?

Pas correcte. Au plus tard, lorsque le générique s’écoule après près de 100 minutes, il devient clair que le studio de cinéma espérait juste avoir suffisamment de fans de Buzz, mais ne voulait pas les créer d’abord avec une histoire intelligemment élaborée. Le mélange de aventure et comédie de science-fiction dit un droit histoire banale et même pas très bien.

Lightyear : une critique

Et pourtant, il est possible de deviner dans quelle direction cela aurait certainement pu aller, ce qui aurait été réellement possible avec « Lightyear », car le premier vingt à trente minutes maximum du spin-off très fort en termes de contenu. Pendant cette période, l’histoire est racontée de manière rapide, variée et avec des rebondissements intelligents.

Pour ainsi dire un hommage aux contes de fées classiques de science-fictionplein de chaque associé cliché. Mais toujours présenté avec un clin d’œil, de temps en temps avec un tournure intéressante fourni et épicé avec des gags occasionnels qui presque toujours précis ont été placées.

Mais après ça marche une descentecar à peine le prémisse réelle du film clarifié et tous les personnages introduits dans l’histoire, MacLane ralentit beaucoup et prend soudainement le chemin de la sécurité. À la place de les atouts de l’animation le réalisateur préfère s’étendre plus loin manières bien connues et ne prend pratiquement aucun risque.

Malheureusement, cela réduit complètement le groupe cible à un seul jeune public et ces téléspectateurs qui aiment tout ce que Pixar fait de toute façon. Alors peut-être suffit-il que le film soit toujours assez intelligent joué avec les attentes même si de telles scènes se produisent beaucoup trop rarement et font face à trop de ralentis.

Lightyear : la mauvaise approche

L’accent sera mis sur un trait final set, qui ne marche finalement pas, par contre à un développement de personnageque fondamentalement n’a pas lieu du tout. « Lightyear » gaspille son potentiel dans la zone de l’intrigue simplement parce qu’il préfère nécessités apparentes être récuré au lieu de compter sur vos propres forces.

© Studios d’animation Pixar.

Ce spin-off de « Toy Story » a duré le plus longtemps avec son sens de l’humour sur l’eau, qui pourtant ne fait pas aussi bien que dans les premières minutes. Afin de pouvoir encore marquer des points ici, on est presque continuellement touché acolyte des animaux set, qui tire malheureusement ses munitions beaucoup trop vite.

deux autres personnages secondairesqui sont placés à côté du héros, n’ont qu’un but unique et en font partie simplement existantmais certainement pas important. Ils remplissent leur rôle dans le film mais subissent encore moins de développement que Buzz lui-même, devenant plutôt presque continus réduit à des gags individuels.

Au moins le animationsla graphiques généraux et le acteurs de la voix du film sont tous au top et comme déjà mentionné, un public plus jeune peut certes apprécier l’œuvre, mais qui est plus exigeant que divertissement moyen pour une soirée cinéma pluvieuse à la maison, regarde de longues distances dans le tube.

Par:

Très bien animé

Techniquement impeccable

Très bons doubleurs

Musique de fond appropriée

contre:

Ralentis réguliers

Développement mineur du personnage

Finale ennuyeuse

Action ordinaire moyenne

Personnages secondaires superflus

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube var _oembed_21a390d9371b67fc865d49ad964a2d91 = ‘{\ »embed\ »:\ » <\\/iframe>\ »}’ ; .embed-youtube .embed-privacy-logo { image d’arrière-plan : url(https://www.45secondes.de/wp-content/uploads/2020/03/45secondes-default-image.jpg?v=1632070034); }

Toutefois, si telle est votre demande, vous devrez peut-être pas déçu du tout devenir, car bien que « Lightyear » pas beaucoup d’atouts peut enregistrer, ce qui a vraiment du poids, tout comme ses faiblesses, pour ainsi dire plutôt relativement faible. Il est donc tout à fait possible d’ignorer les déficits et grâce à une tête claire plaisir au cinéma avoir.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂