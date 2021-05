Lightforge Games est formé par d’anciens développeurs de Blizzard et Epic

Nain Trading Tapis D'orient Malayer Ancien 401x159 Marron Foncé/Violet (Perse/Iran, Laine, Noué à la main)

Ce Malayer tapis vient de Perse et a été noué par des nomades dans un petit village. Sa taille est de 401 fois 159 avec un poids de 22.00 kg. Grâce à son origine, le tapis a été noué à la main pendant des mois avec un savoir-faire artisanal traditionnel. Avec ses motifs géométriques, ce type de tapis persan a retrouvé une grande popularité ces dernières années. Avec une hauteur de velours de 12 mm et une densité de nœuds de 200000 / m², le tapis a été fabriqué avec un niveau de qualité et de robustesse exceptionnellement élevé. Les nomades ont utilisé des colorants naturels pour ce tapis qui consiste de Laine. Il est à l'état parfait. Vous êtes assurés de profiter longtemps de ce tapis unique de la plus haute qualité artisanale.