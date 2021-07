Light On Me Episode 10 : Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



Comment les fans du monde entier peuvent-ils regarder les derniers épisodes de « Light On Me » ? À quelle date les prochains chapitres seront-ils publiés sur Viki et WeTV, et quelles sont les autres options ?

Netflix est la principale plateforme de streaming international de séries coréennes. Cependant, ce n’est pas la seule façon de regarder des K-Dramas en ligne.

Viki Rakuten (WeTV) et Viki Rakuten (VIKI Rakuten) prennent rapidement de l’importance sur le marché du streaming K-drama. Beaucoup de ces plateformes diffusent souvent les dernières séries.

Cependant, chaque plate-forme a son calendrier pour le nouveau contenu. Les fans doivent savoir quand les épisodes doivent être diffusés.

Quand sortira Light On Me Episode 10 ?

L’épisode 10 de Light On Me sera diffusé le 29 juillet 2021. Le drame sera diffusé jeudi sur le réseau original de Viki. Le drame a été initialement adapté du populaire jeu mobile, Saebit Boys High School Council. Le drama compte 16 épisodes. Chaque épisode dure environ 18 minutes. Les séries dramatiques sud-coréennes sont diffusées deux fois par semaine, les mardis ou jeudis. Le drame a été diffusé pour la première fois le 29 juin 2020 et se terminera le 19 août 2021. La série se concentre sur quatre personnes : Nam Goong Shi Woon (Wo Tae Kyung), Noh Shin Woo (Shin Da On) et Woo Tak Kyung. Seo Hait Bit et Lee So Hee, sont également présentés dans le drame.

Woo Te Kyung joue le rôle principal dans le drame. C’est un personnage plutôt solitaire qui a vécu une vie assez isolée. Il veut maintenant socialiser davantage alors il parle à son professeur. Il lui conseille de rejoindre le conseil des élèves de l’école. Bien qu’il accepte le conseil, il ne pensait pas que se faire des amis deviendrait si difficile. Lentement, il commence à faire connaissance avec le reste du groupe. Bientôt, il devient attiré vers Da On, président de son conseil. Mais trouveront-ils le chemin de l’amour si facilement ? Quels obstacles vont-ils rencontrer et comment peuvent-ils les surmonter ?

ABONNEMENT GRATUIT VS PAYANT…

Light On Vous pouvez diffuser WeTV ou KOK TV de Viki Rakuten. Différents prix sont également disponibles.

L’application WeTV peut être téléchargée via l’Apple Store ainsi que le Google Play Store. YouTube propose également des épisodes, mais vous ne pourrez pas télécharger des épisodes complets après l’épisode 5.

Les épisodes de Viki sont d’abord disponibles pour les utilisateurs avec des abonnements payants. Ensuite, ils sont libérés gratuitement pendant une semaine.

Actuellement, Viki des offres un abonnement « de base » pour 2,99 € par mois, mais vous aurez besoin d’un abonnement « standard » pour regarder Light On Me, au prix de 4,99 € par mois.