Life Is Strange Remastered remonte le temps le 1er février

La collection retardée Life Is Strange Remastered reviendra à l’heure le 1er février, a annoncé l’éditeur Square Enix. Le pack comprend des versions améliorées de Life Is Strange et du prequel Life Is Strange: Before the Storm. Les deux jeux proposeront des éléments visuels remasterisés pour les personnages et l’environnement, ainsi que des améliorations de l’éclairage et des animations faciales remasterisées.

N'oubliez pas que si vous avez acheté l'édition ultime de la nouvelle entrée Life Is Strange : True Colors, vous pourrez alors télécharger ce premier jour sans frais supplémentaires.