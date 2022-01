Life is Strange Remastered Collection : Ce sont les améliorations importantes

Le sera publié début février 2022 La vie est étrange : collection remasterisée, qui sont des versions remasterisées des deux premiers jeux de la série. Dans une vidéo récente, l’éditeur Square Enix présente maintenant un aperçu du gameplay de cinq minutes avec des modèles de personnages mis à jour, une technologie de capture de mouvement améliorée et d’autres fonctionnalités.

Les améliorations suivantes sont présentées dans la vidéo :

Maintenant rendu en résolution 4K native dans Unreal 4, avec une technologie d’éclairage repensée

Modèles de personnages nouveaux et mis à jour prêts pour 4K avec un nombre accru de polygones

Des animations plus émotionnelles et expressives pour tous les modèles de personnages, des mouvements de cheveux plus naturels et des visuels révisés pour les déchirures, les blessures, etc.

Les larmes et les expressions faciales de Max sont plus détaillées grâce à des effets spéciaux retravaillés sur son visage

Expressions faciales et contours des yeux révisés sur Nathan et Chloé

Nouvelles animations de synchronisation labiale tout au long

Matériaux de paysage nouveaux et mis à jour pour la réflexion et la texture

Modèles et matériaux révisés pour les articles importants, tels que le seau dans la salle de bain

Découvrez la première vidéo de gameplay officielle de la collection remasterisée de la série Life is Strange ici :

Life is Strange: Remastered Collection est disponible sur 1 février 2022 pour Playstation 4, Xbox One, GeForce Now, PC (Steam) et Google Stadia disponibles. Les versions PlayStation 4 et Xbox One sont compatibles avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S et peuvent également être achetées sur ces plateformes. La version Nintendo Switch arrivera à une date ultérieure.