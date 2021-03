Life is Strange: Précommandez True Colors maintenant – Toutes les éditions et les bonus de précommande

La vie est étrange: les vraies couleurs sera la troisième partie principale de la série LiS et fera d’Alex Chen le nouveau protagoniste. Avec sa superpuissance le empathie elle peut percevoir les émotions des gens comme des auras colorées et sympathiser avec leur monde émotionnel – et même les manipuler. Si vous êtes déjà d’humeur pour LiS: True Colors, vous pouvez déjà jouer au jeu Pré-commander et directement le Avantages de la précommande gagner.

Précommandez Life is Strange: True Colors: précommandez maintenant

La précommande a déjà commencé chez différents détaillants. Où exactement la pré-commande de LiS: True Colors est possible peut être trouvée ici dans notre aperçu avec toutes les éditions de la prochaine aventure de l’histoire. Le jeu est disponible pour PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et Google Stadia.

Avis: Le De luxe et le UltimeVersion du jeu uniquement numérique disponible et inclus rien bonus physiques. Cependant, la version standard du jeu est également disponible sous forme de disque.

Voici le bonus de précommande: Si vous précommandez « Life is Strange: True Colors », vous le recevrez 4 tenues supplémentaires pour Alex. Vous devriez également pouvoir jouer au jeu à temps pour la sortie et bénéficier d’une garantie de prix.

Édition standard

L’édition standard normale du jeu ne contient que le jeu lui-même et, dans le cas d’une précommande, également les bonus de précommande sous forme de tenues supplémentaires et de garantie de prix.

Édition deluxe

L’édition numérique de luxe comprend également les tenues en tant que bonus de précommande et l’histoire bonus Longueurs d’ondequi, cependant, n’apparaîtra qu’après la sortie de True Colors. Alors il y a:

La vie est étrange: les vraies couleurs

Histoire bonus exclusive « Wavelengths »

Exclusif Life is Strange: Pack de tenues de héros

De quoi parle Wavelangth? Dans l’histoire supplémentaire est Steph, dont beaucoup sont déjà hors de Avant la tempête Connaissez la nouvelle DJane de la station de radio Haven. Pendant quatre saisons, nous en apprenons plus sur le passé de Steph et leurs relations dans l’histoire bonus. Dans le même temps, le secret du magasin de disques est découvert.

Dans l’histoire des bonus, nous en apprenons apparemment plus sur le magasin de disques et le passé de Steph. Y a-t-il des retrouvailles avec Chloé? © Square Enix / Deck Nine

Edition ultime

L’édition ultime pour PS4 et PS5 comprend True Colors ainsi que le Versions remasterisées Depuis le premier La vie est étrange avec Max et Chloé et la préquelle Before the Storm. De plus, il y a les tenues bonus et l’histoire bonus:

La vie est étrange: les vraies couleurs

Histoire bonus exclusive « Wavelengths »

Exclusif Life is Strange: Pack de tenues de héros

Life is Strange Remastered

Life is Strange: Before the Storm Remastered

Toutes les autres informations précédemment connues sur le jeu peuvent être trouvées sur notre correspondant Page de sujet.