Life is Strange et LiS: Before the Storm apparaissent comme des remasters

Après Square Enix hier La vie est étrange 3 avec le titre Vraies couleurs présenté, l’annonce suit en même temps Collection remasterisée le tout premier La vie est étrange ainsi que la suite de LiS Avant la tempête. Pour cela, les développeurs originaux de Dontnod travaillent avec Deck Nine et donnent aux anciennes parties une mise à niveau visuelle.

La vie est étrange et avant la tempête en tant que remaster

L’histoire de Chloé est rééditée avec la Remastered Collection, du moins en termes de choses Graphisme et animation. Grâce à la capture de mouvement, les deux premiers jeux Life is Strange devraient être un peu plus contemporains et réalistes et être prêts à temps pour la troisième partie de LiS.

Quand le remasterisé LiS sortira-t-il? Les versions remasterisées de « Life is Strange » et « Before the Storm » sortiront avec True Colors à l’automne, sur 10 septembre 2021 pour PC, Xbox One / S, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et Stadia. Le remaster est disponible sous forme de Autonome et dans le Édition ultime de LiS 3 contenir.

De quoi parle Life is Strange?

Dans le monde de LiS, l’atmosphère rencontre des problèmes socialement critiques, des destins individuels et une pincée de capacités surnaturelles. Dans la première partie, nous apprenons à connaître Max et sa force, avec lesquels elle peut remonter le temps et ainsi influencer non seulement le passé, mais aussi le présent et l’avenir.

Revivez l’histoire émotionnelle entre Chloé et Max en haute résolution dans la collection remasterisée. © Square Enix

Au lieu de cela, nous nous retrouvons dans la ville côtière d’Arcadia Bay, où nous rencontrons non seulement notre vieille amie Chloé, mais aussi la disparition de Rachel Amber, la corruption, des secrets et d’étranges phénomènes naturels. «Before the Storm», en revanche, est la préquelle des événements du premier «Life is Strange».