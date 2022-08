‘Life Is Strange 4’ : nouveau jeu avec Max Caulfied comme protagoniste

Des rumeurs récentes assurent que la franchise de jeux vidéo »La vie est étrange » lancera un quatrième volet de sa série principale, revisitant Max Caulfield, le personnage principal du premier jeu. Selon les utilisateurs de Reddit, le développeur Pont neuf teste déjà un nouveau moteur graphique pour ce qui serait »Life Is Strange 4 », avec Square Enix publier à nouveau le titre.

Bien que pour le moment la nouvelle reste une simple rumeur, en raison du fait qu’il n’y a pas eu de communication officielle des deux sociétés, la source confirme que ce titre aura à nouveau Max comme protagoniste, un personnage qui n’a pas été vu depuis le jeu. original de »Life Is Strange ». Si tel est le cas, le nouveau titre suivrait une version adulte de Max, qui est devenu professeur d’école d’art.

Comme si cela ne suffisait pas, maintenant ses capacités de manipulation du temps se sont améliorées au fil du temps, il peut donc maintenant les utiliser pour voyager à travers différentes réalités et l’utiliser pour résoudre des mystères. Ce scénario serait cohérent avec la façon dont les pouvoirs de Max sont représentés dans les bandes dessinées « Life Is Strange », qui se sont poursuivies avec les événements du jeu.

Il est également dit que » Life Is Strange 4 » reprendra les décisions du joueur du premier » Life Is Strange », ce qui signifie que Chloe Price, la meilleure amie de Max et possible intérêt amoureux, apparaîtra si les joueurs ont choisi de garder elle vivante dans l’histoire originale.

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des rumeurs sur un quatrième volet de la série » Life Is Strange » avec Max et Chloé comme protagonistes, car en février 2021, un autre utilisateur profondément dans l’industrie du jeu vidéo, a donné de nouvelles informations de »Life Is Strange 3 et 4 », réitérant encore une fois que nous contrôlerions Max.

Dans son message original, l’utilisateur de a affirmé que Deck Nine, développeur du jeu dérivé de 2017 » Life Is Strange: Before the Storm », développait » Life Is Strange 3 », qui s’intitulerait » Life Is Strange 3 ». Étrange : True Colors ». Contrairement à »Before the Storm », qui utilisait le moteur Unity, »True Colors » utiliserait le nouveau moteur Unreal Engine 4. Ils ont également déclaré que »True Colors » se concentrerait sur une femme américaine d’origine asiatique nommée Alex, qu’il pouvait voir des couleurs qui représentaient les émotions des gens.

Un mois après la fuite de cette information, Deck Nine et Square Enix ont officiellement annoncé » Life Is Strange: True Colors », utilisant efficacement le moteur Unreal Engine 4 et mettant en vedette Alex Chen, donc probablement les rumeurs d’un nouveau titre avec Max et Chloé en tant que protagonistes peut être vrai.

Développé par Dontnod Entertainment et publié par Square Enix, l’original » Life Is Strange » est sorti en 2015, se compose de cinq épisodes et se concentre sur le personnage principal Max Caulfield. Deck Nine a ensuite développé Before the Storm, un spin-off/prequel en trois épisodes du premier jeu avec Chloé comme protagoniste principal, qui a été publié par Square Enix en 2017.