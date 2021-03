Life is Strange 3: Première information présumée divulguée, une annonce pourrait être faite sous peu

Il y a presque exactement un mois, la rumeur disait que Square Enix La vie est étrange 3 en février 2021 annoncer officiellement devient. Mais bien que cette rumeur ait été confirmée par certains initiés de l’industrie, l’aventure de l’épisode n’a pas encore été présentée. Mais il y a maintenant une fuite qui nous donne les premiers détails sur l’intrigue.

Life is Strange 3: Leak révèle les premiers détails

Selon un initié qui a partagé ses connaissances supposées sur le forum Resetera, vous en tant que joueur vivrez l’histoire d’une Américaine aux racines asiatiques nommée Alex, qui grâce à sa capacité peut lire dans les pensées des autres.

« Life is Strange 3 » devrait également être de retour se composent de cinq épisodesqui sont tous interdépendants. Intéressant est le détail que je suppose chaque personne entourée de couleurs différentes qui représentera leurs émotions. Cela correspondrait au sous-titre présumé de « Life is Strange 3 »: « Vraies couleurs ». Le premier épisode joue à nouveau dans une petite ville américaine. Mais pas dans le nord-ouest du Pacifique, mais dans le Midwest ou dans le sud de l’Amérique. La musique doit également jouer un rôle important dans l’aventure.

De plus, la rumeur grandit selon laquelle « Life is Strange 3 » n’a vraiment plus de développeurs Divertissement Dontnod, mais Deck Nine (« Life Is Strange: Before the Storm ») est aux commandes. L’annonce de «Life is Strange 3» devrait être attendue prochainement.

Reverrez-vous Max et Chloé?

En dehors de cela, il y a aussi la rumeur selon laquelle en plus de « Life is Strange 3 » une autre ramification de la série travaux en cours dans lesquels Max et Chloé célébrera une réunion. Ce jeu serait en pré-production. Étant donné que l’initié n’a rien entendu à ce sujet depuis des mois, l’aventure aurait peut-être déjà été interrompue. Square Enix n’a pas encore officiellement commenté ces rumeurs.