Life is Strange 3: Les premières images montrent un nouveau protagoniste ou est-ce Max?

Square Enix a officiellement annoncéque dans la semaine à venir le premier épisode du nouveau format de vitrine Square Enix présente aura lieu. Dans ce contexte, l’éditeur présentera également la nouvelle partie de la série Life is Strange. Que ce soit réellement La vie est étrange 3 agit ou travaille actuellement sur une autre ramification de la série n’est pas connue pour le moment.

Life is Strange 3: La première image teaser montre le protagoniste

Well Square Enix a actifs du teaser officiel publié sur la nouvelle ramification Life is Strange. Il montre une jeune femme qui, avec sa coupe courte, sa veste à capuche bleue et son jean, ressemble un peu au protagoniste Max La vie est étrange et La vie est étrange: avant la tempête rappeler. Alors, Max Caulfield célébrera-t-il une réunion dans la nouvelle ramification?

© Square Enix

Ce n’est peut-être pas du tout Max, mais un tout nouveau protagoniste. Cela coïnciderait avec les rumeurs dont nous parlons Signalé plus tôt ce mois-ci. Alors nous allons la jeune femme Alex contrôler cela grâce à leur capacité peut lire dans les pensées des autres. Le titre du jeu pourrait être La vie est étrange 3: les vraies couleurs car chaque personne sera entourée de différentes couleurs qui représentent ses émotions. Alex est capable de voir ces auras grâce à sa capacité.

Selon la fuite, le premier épisode de « Life is Strange 3 » se déroulera à nouveau dans une petite ville américaine. De plus, on dit que le développeur Dontnod Entertainment n’est plus responsable, mais que le studio Deck Nine (« Life Is Strange: Before the Storm ») a repris la barre.