Life is Strange 3: le jeu sera-t-il officiellement annoncé en février 2021?

Peut-être que Square Enix sera ce mois-ci La vie est étrange 3 annoncer officiellement. Bien qu’il n’y ait toujours pas de déclaration officielle de l’éditeur qui confirmerait cette déclaration, il y a un indice de l’initié Navtra dans le forum Resetera.

Square Enix fera plusieurs grandes annonces dans les semaines à venir. Cela inclut le nouvelle extension pour Final Fantasy 14qui a lancé ces révélations sur 5 février 2021 dans le cadre d’un événement.

Life is Strange 3: Dontnod Entertainment n’est plus responsable du développement?

Un peu plus tard ça devrait enfin pour les fans de l’épisode aventure La vie est étrange être passionnant. D’ailleurs, le développeur de jeux français Dontnod Entertainment ne sera plus en charge de la troisième ramification, mais plutôt du studio Deck Nine, qui était autrefois responsable de «Life is Strange: Before the Storm». Il n’y a pas encore d’informations supplémentaires sur ce sujet. Nous vous tiendrons bien sûr au courant ici sur 45secondes.fr.