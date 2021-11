Life is a TeleKwai : la section microfiction que Kwai ajoute à son réseau social

Les productions audiovisuelles ils n’ont pas de limites. Est-ce de plus en plus plates-formes qui permettent de nouveaux formats pour raconter des histoires et toucher un public plus large. Avec des films et des séries en streaming plus en vogue que jamais, Kwaï pensé à une façon innovante de dire intrigues courtes et concluantes. En ce sens vient TéléKwai, un projet développé pendant sept mois qui a déjà des résultats surprenants en Amérique latine.

C’est un regard renouvelé sur le divertissement, composé de microfictions qui sont publiés sur le réseau social sous le hashtag #TeleKwai et #LifeIsUnTeleKwai. De cette façon, les sociétés de production d’Amérique latine se sont associées à l’application pour commencer à générer un contenu de qualité avec des connotations de feuilleton. Et bien que tout ait commencé à prendre forme à partir de Chine, il y a de plus en plus créateurs de contenu venus d’Amérique latine.

Argentine, est l’un de ces pays avec le plus grand potentiel. Est-ce Kwai, l’une des applications développées par Technologie de Kuaishou, a su s’imposer dans le monde comme l’une des plateformes leader sur le marché, privilégiant le contenu et la monétisation des jeunes qui souhaitent aujourd’hui agir et s’impliquer dans des productions en tout genre. Loin des mèmes ou défis, maintenant l’application parie principalement sur le histoires courtes dans des vidéos de 80 secondes maximum.

Pour cela il a convoqué MCN (réseau multicanal), des entreprises ou des producteurs qui sont chargés de penser, produire et réaliser la réalisation d’au moins 500 vidéos mensuelles dans lesquelles les créateurs de contenu ont leur espace pour s’exhiber et grandir sur la plateforme à l’aide de l’algorithme. Les sociétés de production locales comme la flia sont chargés de sélectionner leurs talents pour raconter des histoires de drame, amour et comédie qui accumulent plus tard des millions de reproductions.

Ils sont presque 50 millions de vues qui accumule ce nouveau format de mini romans qui arrivent aujourd'hui en Amérique latine pour continuer à élargir leur équipe et inviter les utilisateurs à profiter de cette façon renouvelée de consommer des histoires.

