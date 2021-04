L’IFA se tiendra en personne: le grand événement technologique de Berlin imite le MWC et annonce son intention de revenir physiquement

Le secteur de la technologie veut se revoir. Au même titre que le Mobile World Congress de Barcelone, qui se poursuit avec l’intention de se tenir en personne malgré quelques annulations, c’est désormais l’IFA de Berlin, le grand événement technologique d’automne, qui annonce le retour au format face-à-face.

IFA 2021 aura lieu entre le 3 et le 7 septembre et ce sera un événement «à grande échelle». Alors que l’année dernière, en raison de la pandémie, l’IFA s’est principalement déroulée à travers des événements virtuels, cette année, l’organisation explique son intention d’essayer de célébrer l’événement technologique en personne.

L’IFA Berlin annonce son intention de se tenir physiquement en septembre

L’événement de Berlin, fortement axé sur l’électronique grand public et les appareils ménagers, se prépare pour la célébration dans son lieu habituel, le Messe Berlin. L’année dernière, ils expliquent qu’une petite édition a eu lieu à la place, mais que cette année, ils ont l’intention d’organiser des expositions et des conférences.

Selon l’organisation IFA, les entreprises qui seront exposées ont montré un grand intérêt et plus de 80% des exposants sont déjà réservés.

Le type de message coïncide avec celui exprimé par les responsables du MWC. «Le message que nous entendons de notre industrie est fort et clair:« La technologie est de retour à Berlin »et elle est prête à rencontrer les détaillants, les médias et les consommateurs, en toute sécurité, mais dans la vraie vie», explique Martin Ecknig, PDG de Messe Berlin.

Jens Heithecker, PDG d’IFA, souligne le grand effort mondial de vaccination qui prend de l’ampleur et commence à porter ses fruits comme l’une des justifications de la célébration. « Nous ne nous attendons pas à ce que l’IFA Berlin 2021 établisse de nouveaux records. Cependant, la tendance est claire: l’IFA est prêt pour un retour à grande échelle », déclare le manager. Un tour « avec toutes les précautions pour assurer la santé de tous ». Il sera nécessaire de voir quelles entreprises décident de s’inscrire et combien de participants reviennent à Berlin. Un grand événement technologique qui, lors de sa dernière édition complète, celle de 2019, a rassemblé plus de 238000 visiteurs.

