L’ex-petit ami de Tifa est un peu ennuyeux, mais seulement si on le cherche. Nous vous montrons les emplacements de Johnny dans Final Fantasy VII Remake.

Pour les fans de l’original, Johnny est un personnage banal que nous rencontrons plusieurs fois à Midgard puis dans le monde entier. Cependant, dans le remake, le personnage a reçu plus de poids. Nous vous disons le Lieux de Johnny dans Final Fantasy VII Remake, au cas où vous voudriez connaître son arrière-plan.

Tout d’abord, gardez à l’esprit que lui parler à chaque fois conduit au déverrouillage du trophée « Johnny’s Life ». Si nous voulons y parvenir, gardez à l’esprit que si nous sautons une scène, rien ne se passe. Ils peuvent être faits dans le désordre et à tout moment si nous répétons les chapitres là où ils se trouvent. Sachant cela, nous arrivons à l’essentiel.

Marché mural (Chapitre 9)

Johnny est près de l’escalier qui mène au manoir de Don Corneo. Plus tard, nous allons à la Posada de la Abeja et nous pouvons lui parler. Nous devons répondre «oui» pour pouvoir continuer à le rencontrer plus tard.

Chocotaxis et Madame M (Chapitre 9)

Nous retrouverons Johnny dans ces deux endroits lorsque nous devrons atteindre les objectifs pour entrer dans l’auberge de l’abeille. Nous devrons lui parler 3 fois dans chacun de ces deux endroits, en choisissant à chaque fois une option différente dans le dialogue.

Colisée (Chapitre 9)

Une fois que nous sommes convoqués dans le Colisée pour nous battre pour la coupe de Don Corneo, nous pouvons rencontrer Johnny dans la deuxième pièce du couloir avant l’arène. Ce doit être avant que nous disputions notre premier match.

Nous allons le trouver assis à table, aller lui parler et comme avant, répéter les conversations jusqu’à ce qu’il termine ses options de dialogue.

Mercado Muro, encore (Chapitre 9)

Nous continuons au chapitre 9. Cette fois, nous trouverons ce qui précède à différents moments dans ce domaine lorsque nous accomplissons la tâche secondaire «n’arrêtez pas la fête». Il est important d’avoir choisi l’itinéraire de mission B (répondant à Sam « Il est en forme ») pour que celui-ci soit disponible et à son tour ces rencontres avec Johnny.

Johnny est à l’entrée de chaque bâtiment où nous devons nous rendre pour terminer la mission. Assurez-vous de répéter les dialogues avec lui jusqu’à ce qu’il ne dise rien de nouveau.

Gare du secteur 5 (chapitre 14)

La dernière réunion comprend deux parties. Le portefeuille de Johnny a été volé et pour le lui rendre, nous devons terminer la tâche secondaire «Voleur en fuite». Parlez à Johnny une fois que nous sommes passés par la gare pour qu’il puisse pleurer pour nous que son portefeuille a été volé.

Plus tard, nous suivons tout le processus de mise en service jusqu’à ce que Kyrie nous emmène à l’église et là, il nous donne le portefeuille du pauvre gars, ainsi qu’une clé pour ouvrir la cachette de Don Corneo. Maintenant, ce que nous devons faire est de retourner voir Johnny et de le lui donner.

Si nous avons tout fait jusqu’à présent, nous devrions sauter le trophée.