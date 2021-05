Lies of P est un RPG d’action semblable à des âmes inspiré de Pinocchio à venir sur PS5

Maybelline New York Maybelline Superstay Matte Ink Rouge à Lèvres Liquide 125 Inspirer 5ml

Maybelline Superstay Matte Ink Rouge à Lèvres Liquide 5ml est une encre à lèvres à la couleur intense, éclatante et longue tenue. Elle enveloppe vos lèvres d'une couleur riche au fini mat et dure jusqu'à 16h sans transfert, sans s'effriter et ce grâce à sa texture élastique qui vous offre confort et élégance tout au long de la journée. Avec son applicateur flèche, l'application et ultra précise et facile.