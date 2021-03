Lien trouvé entre le cannabis et les maux de tête de rebond après la migraine

Les personnes souffrant de migraines chroniques qui consomment des produits à base de cannabis sont beaucoup plus susceptibles de souffrir de «maux de tête de rebond» que celles qui n’en consomment pas, suggère une étude préliminaire.

Cependant, bien qu’un lien ait été découvert, on ne sait toujours pas si cannabis déclenche directement les maux de tête de rebond, ont déclaré les auteurs de l’étude à 45Secondes.fr. L’étude n’a pas non plus précisé quels types de produits à base de cannabis les patients utilisaient, on ne sait donc pas si certains produits présentent une plus grande corrélation avec les maux de tête de rebond que d’autres.

Un mal de tête de rebond, également connu sous le nom de mal de tête par surconsommation de médicaments (MOH), se produit lorsqu’une personne qui a déjà un trouble de la céphalée, comme migraine chronique , développent un nouveau type de maux de tête ou leurs maux de tête existants s’aggravent considérablement avec le temps parce qu’ils prennent trop fréquemment des médicaments contre les maux de tête, selon le Classification internationale des troubles de la céphalée (ICHD 3).

Un diagnostic formel de maux de tête de rebond signifie qu’une personne a régulièrement abusé d’un ou plusieurs médicaments pour traiter ses maux de tête pendant plus de trois mois. Cela signifie généralement prendre des analgésiques ou des antimigraineux plus de deux ou trois jours par semaine, selon Harvard Health . De plus, une personne diagnostiquée aura des maux de tête au moins 15 jours par mois. Les maux de tête de rebond disparaissent généralement si les patients arrêtent de surutiliser les médicaments.

Ces maux de tête touchent environ 1% à 3% des personnes de la population générale et près d’un tiers des patients qui recherchent un traitement pour des maux de tête dans des cliniques spécialisées, telles que le Stanford Headache Center, auteur de l’étude, le Dr Niushen Zhang, professeur adjoint de clinique. et directeur du programme de bourses pour les maux de tête à la faculté de médecine de l’Université de Stanford, a déclaré à 45Secondes.fr dans un courriel.

Maintenant, dans leur nouvelle étude, Zhang et ses collègues ont constaté que les personnes souffrant de migraines chroniques semblent six fois plus susceptibles de souffrir de maux de tête de rebond si elles consomment du cannabis, par rapport aux patients migraineux qui n’en consomment pas. Les scientifiques présenteront les recherches non publiées à la 73e réunion annuelle de l’American Academy of Neurology, qui se tiendra pratiquement en avril.

« Cette étude montre qu’il existe une sorte d’association entre la consommation de cannabis et la céphalée due à la surutilisation de médicaments chez les personnes souffrant de migraine chronique », a déclaré Zhang.

Cependant, la recherche en est encore à ses débuts, et « on ne sait pas à l’heure actuelle si les patients utilisent du cannabis pour traiter les maux de tête liés à la surutilisation de médicaments ou si le cannabis contribue au développement. [of] des maux de tête dus à une surutilisation de médicaments, ou les deux », a déclaré Zhang. Des études futures seront nécessaires pour déterminer si le cannabis contribue à l’émergence de maux de tête de rebond, et si oui, ce que cela signifie pour les personnes souffrant de migraines chroniques, a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, « il est trop tôt pour fournir des recommandations cliniques basées sur les résultats actuels », a ajouté Zhang.

Zhang et ses collègues ont lancé leur étude après avoir remarqué qu’un certain nombre de leurs patients souffrant à la fois de migraines chroniques et de MOH utilisaient également des produits à base de cannabis, a-t-elle déclaré. Comme il y a très peu de recherches sur la consommation de cannabis et ces troubles de la céphalée, l’équipe a décidé d’explorer l’association plus avant.

«Notre étude est la première du genre à évaluer le risque de céphalée due à la surutilisation de médicaments chez les patients migraineux chroniques qui consomment du cannabis», a déclaré Zhang.

L’équipe a extrait des données du Stanford Research Repository Cohort Discovery Tool, collectant des informations sur les patients migraineux chroniques traités entre 2015 et 2019. Ils comprenaient 368 adultes qui avaient connu une migraine chronique pendant au moins un an; 150 ont déclaré consommer des produits du cannabis et 218 n’en ont consommé aucun.

L’équipe a ensuite évalué quels patients avaient reçu un diagnostic de MOH, en tenant compte d’autres variables, telles que la fréquence à laquelle ils avaient des migraines, depuis combien de temps ils consommaient du cannabis, quand ils avaient reçu un diagnostic de MOH et quels autres médicaments ils prenaient pour des maux de tête.

Ils ont constaté que 212 patients avaient un MOH et que les patients qui déclaraient consommer du cannabis étaient beaucoup plus susceptibles de recevoir un diagnostic de trouble. Il y avait également un lien significatif entre la consommation de cannabis, usage d’opioïdes et des maux de tête de rebond, ils ont trouvé. « Certains des patients de l’étude qui utilisaient du cannabis prenaient également ou avaient des antécédents de prise d’opioïdes », a déclaré Zhang.

Encore une fois, les études futures devront déterminer si et comment ces médicaments augmentent le risque de maux de tête de rebond, ainsi que ce qui se passe lorsque les gens les prennent simultanément.

Le cannabinoïdes dans les produits du cannabis se lient aux récepteurs du corps qui régulent la perception de la douleur, et il est prouvé que les produits du cannabis peuvent aider à soulager certains types de douleur chronique, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Cela dit, puisque cette nouvelle étude révèle un lien potentiel entre les médicaments et les maux de tête de rebond, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour voir si le cannabis aggrave les maux de tête des patients migraineux, a déclaré Zhang.

Encore une fois, pour l’instant, il est trop tôt pour le dire avec certitude.

