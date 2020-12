Lien manquant dans les origines des ptérosaures découvert

On ne sait presque rien de l’arbre généalogique de ptérosaures – des reptiles emblématiques qui ont volé aux côtés du dinosaures . Ces bêtes maintenant éteintes apparaissent dans les archives fossiles avec des ailes déjà développées et des sens adaptés pour voler, les chercheurs n’ayant aucune idée de leur histoire évolutive immédiate.

Mais maintenant, l’arbre généalogique des ptérosaures a une nouvelle branche; Un groupe énigmatique de petits reptiles, connus sous le nom de lagerpetids, pourrait être le plus proche parent des ptérosaures connu, selon les chercheurs d’une nouvelle étude.

Contrairement aux ptérosaures, cependant, les lagerpetids ne volaient pas. « Maintenant, nous avons une idée de ce à quoi ressemblerait un parent de ptérosaure incapable de voler », a déclaré le co-chercheur de l’étude Sterling Nesbitt, professeur agrégé de géosciences à Virginia Tech, à 45Secondes.fr.

En relation: Photos: les bébés ptérosaures ne pouvaient pas voler en tant que nouveau-nés

Les premiers fossiles de ptérosaures ont été décrits en 1784, et d’innombrables restes de ptérosaures sont apparus depuis lors, remontant à 220 millions d’années au cours de la Période triasique jusqu’à il y a environ 65 millions d’années, à la fin Crétacé extinction. Mais au-delà de savoir que les ptérosaures étaient des archosaures, un groupe qui comprend des dinosaures, des oiseaux et crocodyliens , les scientifiques n’ont pas découvert les ancêtres immédiats du ptérosaure – des animaux qui pourraient offrir des indices sur la façon dont le ptérosaure est devenu le premier vertébré à évoluer vol motorisé.

Bien que les lagerpetids soient liés à la Terre, ils éclairent le vol des ptérosaures, a déclaré Nesbitt. Les chercheurs ont publié des études sur les fossiles de lagerpetid depuis les années 1970, mais ils ne savaient pas grand-chose sur ce reptile étrange, sauf qu’il a vécu il y a environ 237 millions à 210 millions d’années, et qu’il était probablement lié aux dinosaures, qui sont apparus pour la première fois à propos de Il y a 233 millions d’années. Après tout, la patte arrière et le bassin du lagerpetid ressemblaient à ceux d’un dinosaure, a déclaré Nesbitt. Mais ensuite, les chercheurs ont commencé à trouver des fossiles de lagerpetid plus complets dans plus d’endroits à travers le monde, y compris un fossile de 237 millions d’années « minuscule tueur de bogues « de Madagascar, et s’est rendu compte que ces animaux partageaient plus en commun avec les ptérosaures qu’avec les dinosaures.

Image 1 sur 9 A lire : Nous avons déjà conduit les nouvelles Honda Jazz et Honda Crosstar Hybrid. Est-ce le "roi de l'espace"? Ce petit reptile, un lagerpetid connu sous le nom d’Ixalerpeton, grimpe à un arbre il y a environ 233 millions d’années dans l’actuel Brésil. (Crédit d’image: Rodolfo Nogueira) Image 2 sur 9 Martín Ezcurra (à gauche) et Sterling Nesbitt (à droite) collectent des spécimens de reptiles dans les roches triasiques de la formation de Chañares au nord-ouest de l’Argentine. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 3 sur 9 Les chercheurs déterrent des fossiles dans la formation de Chañares en Argentine. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 4 sur 9 Une reconstruction d’un squelette de lagerpetid. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 5 sur 9 Martín Ezcurra (à gauche) et Sterling Nesbitt (à droite) recherchent des fossiles dans le nord-ouest de l’Argentine. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 6 sur 9 Les roches triasiques de la Formation de Chañares (grises et brunes), au nord-ouest de l’Argentine, qui abritaient les restes du lagerpetid Lagerpeton. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 7 sur 9 La Formation de Chañares, où des fossiles de lagerpetid ont été trouvés. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 8 sur 9 L’endroit en Argentine où les chercheurs ont trouvé le lagerpetid Lagerpeton. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 9 sur 9 Un spécimen partiellement préparé (montrant les vertèbres du tronc et de la queue, la ceinture pelvienne et la patte arrière) du lagerpetid Lagerpeton de la formation triasique de Chañares en Argentine. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra)

De plus, les chercheurs ont utilisé un micro-CT (tomodensitométrie) scan pour analyser un cas de tête de lagerpetid, où le cerveau était assis. Les résultats ont montré que les lagerpetides et les ptérosaures avaient des cerveaux et des oreilles internes de forme similaire, de sorte que certains des systèmes sensoriels spécialisés des ptérosaures ont probablement évolué avant le vol motorisé.

« Cela a à voir avec les canaux semi-circulaires [in the ear], qui vous oriente dans l’espace 3D « , a déclaré Nesbitt. » La forme de ces canaux est en corrélation avec l’écologie et la façon dont vous bougez la tête – en gros, êtes-vous agile ou non? Et beaucoup de choses qui volent ont des canaux semi-circulaires avec un très grand et caractéristique [shape] parce que vous volez, vous êtes dans beaucoup plus d’espace 3D. »

Image 1 sur 6 Il y a environ 212 millions d’années, dans ce qui est maintenant Ghost Ranch, au Nouveau-Mexique, une espèce de lagerpetids connue sous le nom de Dromomeron romeri a pris un verre pendant que plusieurs ptérosaures volent au-dessus. (Crédit d’image: Stephanie Abramowicz / Dinosaur Institute, NHMLAC) Image 2 sur 6 Une équipe de terrain fouille des fossiles de la carrière Hayden du Trias tardif au Ghost Ranch en 2018. (Crédit d’image: Nathan Smith / Dinosaur Institute, NHMLAC) Image 3 sur 6 Affleurements triasiques de la formation de Chinle au Nouveau-Mexique, qui contenait les fossiles du lagerpetid Dromomeron. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 4 sur 6 Le site où les chercheurs ont trouvé le lagerpetid Dromomeron. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 5 sur 6 La mâchoire inférieure gauche du lagerpetid Ixalerpeton, de la séquence triasique Santa Maria du sud du Brésil. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra) Image 6 sur 6 La mâchoire inférieure droite du lagerpetid Ixalerpeton, de la séquence triasique Santa Maria du sud du Brésil. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Martín Ezcurra)

Les lagerpetids, cependant, ne sont pas les ancêtres directs des ptérosaures. Si vous pensez à un arbre généalogique en forme de «Y», les lagerpetids et les ptérosaures sont sur différents «bras» du Y, mais partagent un ancêtre commun à la base du Y.

L’étude « fournit des preuves impressionnantes », mais « certaines questions difficiles demeurent », a déclaré David Unwin, un lecteur en paléobiologie à l’Université de Leicester en Angleterre qui étudie les ptérosaures, mais n’a pas été impliqué dans l’étude.

«Les lagerpetids, qui sont considérés dans cette analyse comme les plus proches parents connus des ptérosaures, étaient petits, de construction légère et entièrement bipèdes. [two-legged] animaux avec des membres antérieurs relativement courts « , a déclaré Unwin à 45Secondes.fr dans un e-mail. » Les ptérosaures, en revanche, étaient entièrement quadrupèdes [four-legged] et avait très allongé[d] « En d’autres termes, il y a une énorme différence dans la forme du corps des lagerpetids, des ptérosaures et des dinosaures, et » ces découvertes jettent peu de lumière sur quand, où et comment les ptérosaures et leur capacité de vol ont évolué pour la première fois « , a déclaré Unwin.

L’étude a été publiée en ligne mercredi 9 décembre dans la revue La nature .

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.