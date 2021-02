L’idiot préféré de Dieu, la nouvelle comédie Netflix avec Melissa McCarthy

Netflix a annoncé la première de la série comique, Idiot préféré de Dieu. Il sera produit et joué par Melissa McCarthy et son mari, Ben Falcone. En outre, le cinéaste est le scénariste de la nouvelle série.

Dans Spoiler, nous vous disons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette histoire amusante: distribution, date de sortie, intrigue de la série et plus encore.

L’idiot préféré de Dieu sera réalisé par Michael McDonald, qui a collaboré avec McCarthy et Falcone sur des productions comme The Boss, Nobodies, Spy, The Heat, etc. La série proviendra de la société de production Falcone et McCarthy, On The Day, qui a travaillé sur des projets comme The Boss, Tammy et Superintelligence.

L’idiot préféré de Dieu sera assis sur le lieu de travail d’une entreprise et dans la relation entre ses employés. On pense que la série mélange la comédie, l’humour décontracté au travail, l’imagerie biblique et des éléments de fantaisie.

« Clark Thompson, le technicien du support technique, tombe amoureux de sa collègue, Amily Luck, exactement au moment où il devient le messager involontaire de Dieu. De plus, il y a du patinage à roulettes, un lac de feu et une apocalypse imminente », Falcone décrit.

Falcone et McCarthy ont conclu un accord avec Netflix pour la première de deux saisons de la série, de 8 épisodes chacune. Le premier épisode devrait être lancé à la mi-2022, mais une date de sortie spécifique n’a pas encore été confirmée.