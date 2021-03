Lidia Sobieska sera disponible dans Tekken 7 le 23 mars

Le nouveau personnage de Tekken 7 s’appelle Lidia Sobieska, est polonaise et son style de combat est le karaté Shotokan. Il sera disponible le 23 mars.

Eh bien, ce n’est pas un Ciri du jeu vidéo moderne The Witcher comme certains d’entre nous le pensaient. Lidia Sobieska dans Tekken 7 est un personnage complètement nouveau qui vient briser le visage de la Mishima avec son style de karaté. Probablement le style de cet art martial japonais que nous avons le plus vu à l’écran et le plus pratiqué au monde.

Lidia Sobieska, rejoint la #TEKKEN 7 rangs le 23 mars! Les citoyens polonais ont réclamé un leader plus fort et Lidia a répondu à cet appel! La nouvelle scène Island Paradise arrive également! Êtes-vous prêt pour la prochaine bataille? pic.twitter.com/I5A4UeHD9c – TEKKEN (@TEKKEN) 21 mars 2021

Lidia Sobieska arrivera via DLC sur Tekken 7 demain, le 23 mars. Il le fera dans toutes ses versions. Si vous avez le Season Pass 4, vous aurez le personnage disponible. Mais c’est qu’ils ont également annoncé l’arrivée d’un nouveau scénario. Et méfiez-vous de la musique. Je ne sais pas comment cela s’appelle, mais cela me semble très fort, comme un remix de celui qui sonnait très fort dans Tekken 4 pour PlayStation 2.

« Les citoyens polonais voulaient un leader plus fort et Lidia a répondu à cet appel! La nouvelle scène Island Paradise est également là! Êtes-vous prêt pour la prochaine bataille? »

Et comme prévu, après la bande-annonce qui nous a montré très peu de Lidia, nous avons maintenant une bande-annonce plus longue avec des cinématiques, un gameplay. On peut aussi voir la nouvelle scène, leur musique qui est un remix d’une mélodie qui sonnait dans Tekken 4. Je ne sais pas comment ils l’ont fait à Bandai Namco pour l’annoncer un jour avant leur départ sans que rien ne soit divulgué.